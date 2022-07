Trump "escolheu não agir" para travar invasão do Capitólio

De acordo com a oitava audiência da Comissão Parlamentar o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assistiu aos tumultos do Capitólio no ano passado pela televisão na Casa Branca, e decidiu ignorar os apelos dos filhos - Ivanka Trump e Don Jr - e dos assessores que "imploraram" para repreender a multidão, segundo o inquérito do Congresso.





"Durante 187 minutos, a 6 de janeiro, esse homem de energia destrutiva desenfreada não se moveu" afirmou Bennie Thompson, presidente da Comissão e democrata do Mississippi, durante o discurso de abertura.





"Nem pelos seus assessores, nem pelos seus aliados, nem pelos gritos violentos de desordeiros, ou apelos desesperados daqueles que enfrentaram a multidão. Ninguém conseguiu que ele agisse", realçou Thompson.

"O presidente Trump não falhou por inação, ele escolheu não agir", sublinhou o congressista republicano Adam Kinzinger, outro dos membros que lideraram a audiência da Comissão parlamentar.





Ao serem escrutinados 187 minutos das decisões do então Presidente norte-americano, Donald Trump, do dia 6 de janeiro de 2021, a Comissão alegou que Trump "foi motivado pelo seu desejo egoísta de permanecer no poder".



Linha do tempo





Pelas 14h24 daquele dia, Trump escreveu na rede Twiter que o seu vice-presidente, Mike Pence, "não teve coragem de" rejeitar o seu dever constitucional de certificar a vitória eleitoral de Biden no Congresso.





Acrescentou que tanto ela própria como Matthew Pottinger, que era vice-conselheiro de segurança nacional do presidente decidiram renunciar os cargos quando leram esse





Foi analisado um vídeo que Trump divulgou às 16h17, três horas e sete minutos após o início do ataque, gravado no Rose Garden da Casa Branca, no qual o ex-presidente elogiou os manifestantes como "muito especiais", mas pediu que se dispersassem.







Ao reconstruir a linha de tempo, a Comissão também ouviu Elaine Luria, uma democrata da Virgínia que revelou:De acordo com Luria,Luria acrescentou que o fotógrafo-chefe da Casa Branca queria tirar fotos durante a invasão, mas foi instruído a não fazê-lo.

Entre os muitos detalhes que a Comissão Parlamentar avaliou durante a oitava sessão junta-se a voz da a ex-secretária de imprensa da Casa Branca Kayleigh McEnany em depoimento gravado, onde afirma: "Ele queria uma lista de senadores".







Ou seja, Donald Trump pediu aos assessores uma lista de senadores a quem poderia ligar com o objetivo de tentar reforçar o apoio para reverter a derrota. Marsha Blackburn (R-Tenn.), Bill Hagerty (R-Tenn.) e Ted Cruz. (R-Texas.) eram alguns dos nomes que constavam na lista.





O painel argumentou que as novas evidências apresentadas sobre o que aconteceu dentro da Ala Oeste