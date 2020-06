Trump estava disposto a apoiar ataque ao Irão. Mas...

No livro cuja publicação Donald Trump tentou proibir, John Bolton escreve que o Presidente dos EUA lhe disse que tinha assegurado ao primeiro-minsitro israelita, Benjamin Netanyahu, de que "se ele usasse força" contra o Irão "iria apoiá-lo".





E pediu ao então conselheiro da Casa Branca que reafirmasse isso mesmo durante a primeira viagem oficial de Bolton a Israel.





Apesar destas palavras de apoio, escreve o The New York Times que nunca ficou claro qual o tipo de apoio mencionado por Trump. Ou seja, as palavras não foram claras, ficando incerto se Trump estaria disposto ou não a enviar força militar.





Durante a presidência de Obama, o então Presidente dos EUA passou uma mensagem bem mais clara. Estaria disposto a apoiar militarmente Israel caso fosse atacado pelo Irão, sem dar apoio a um mesmo tipo de envolvimento caso o conflito tivesse origem em ordens de Netanyahu.





John Bolton escreve que com o tempo confirmou que o discurso e as mensagens de Trump eram bem diferentes do que ele tinha na realidade em mente.





Diz Bolton que a retirada unilateral dos EUA do acordo nuclear com o Irão aconteceu porque Trump estava confiante que os iranianos iriam implorar por novas negociações. O que nunca aconteceu.





Escreve Bolton que “Trump queixava-se com frequência que todo o mundo queria falar com ele, mas que de alguma forma nunca chegavam à fala" com ele.





Num outro momento, o ex-conselheiro da Casa Branca afirma que num encontro com o Presidente russo, em 2017, no Kremlin, Putin lhe terá dito que tinha muitas dúvidas sobre a capacidade de Israel atacar sozinho o Irão, em particular se os iranianos conseguissem o apoio de alguns países árabes.





Putin afirmou ainda nessa altura a John Bolton que tinha muitas dúvidas sobre a eficácia da retirada dos EUA do acordo nuclear . Ao que Bolton respondeu que "o Irão não estava a cumprir o acordo" e recordou as ligações iranianas com a Coreia do Norte na construção de um reator na Síria que os israelitas destruíram em 2007.

Negociações com a Coreia do Norte





No livro que está para sair para as bancas, John Bolton fala também das negociações com a Coreia do Norte.







Durante o encontro em Hanoi, Kim Jong-un tentou convencer o Presidente dos EUA a levantar as principais sanções contra a Coreia do Norte em troca do desmantelamento das instalações nucleares mais antigas, em Yongbyon.





Bolton refere que as principais instalações nucleares da Coreia do Norte estão fora de Yongbyon, tal como os mísseis.





Mas a certa altura, nesse histórico encontro, e com a presença do líder da Coreia do Norte na sala, Trump começou a pensar que se aceitasse este acordo parcial "poderia perder a reeleição". A reunião terminou sem qualquer acordo e desde então nunca mais houve negociações.

A Coreia do Norte terá nesta altura material nuclear para 20 ou mais armas nucleares.





"A Coreia do Norte e outros são peritos em explorar aqueles que querem um acordo, qualquer acordo, como um sinal de sucesso", escreve Bolton. E assim terá sido.