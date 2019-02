Trump falou à nação da economia e política externa

Mário Aleixo - RTP06 Fev, 2019, 07:13 / atualizado em 06 Fev, 2019, 07:13 | Mundo

Donald Trump não esquece Coreia do Norte e o muro na fronteira com o México | Epa-Win Mcnamee

Um discurso marcado pelos resultados alcançados pela presidência desde a tomada de posse em janeiro de 2017 na economia norte-americana mas também no plano internacional.



Donald Trump anunciou que vai reunir-se novamente com o líder da Coreia do Norte, Kim Yong Un, no Vietname, no final deste mês.





O presidente norte-americano também falou da imigração ilegal nos Estados Unidos. Donald Trump pede compromisso entre democratas e republicanos e garante que vai construir o muro na fronteira com o México.Alguns dos pontos abordados durante mais uma hora pelo presidente norte-americano.