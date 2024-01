Trump favorito nas primárias de New Hampshire

Haley vai tentar tirar proveito do facto de as primárias no New Hampshire permitirem o voto de eleitores inscritos como independentes (e não apenas os inscritos no Partido Democrata), o que retira parte da vantagem de Trump nesta corrida para a escolha do candidato presidencial.

De acordo com as sondagens, Haley recolhe quase 60 por cento dos votos entre os eleitores independentes, e mais de 70 por cento entre aqueles que se descrevem como moderados, mas esta vantagem evapora-se quando se trata de eleitores republicanos, onde Trump aparece com 67 por cento das intenções de voto.

Tendo em conta que os eleitores independentes são em muito menor número (e são também geralmente os menos propensos a votar), Trump deverá consolidar a sua posição como líder na corrida presidencial republicana, depois de ter vencido por larga margem no Iowa, na passada semana.

O ex-Presidente beneficia ainda do apoio concedido nos últimos dias pelo governador da Florida, Ron DeSantis, que desistiu da sua corrida nas primárias e que se junta a um leque de outros candidatos que têm abandonado em favor de Trump.

Nas eleições de 2016, Trump tinha já vencido as primárias no New Hampshire com 32 por cento dos votos, mais do dobro do segundo classificado, John Kasich, que teve 15,7 por cento, num arranque de primárias que lhe daria o direito a enfrentar (e vencer) a candidata democrata Hillary Clinton.

Em 2020, Trump melhorou substancialmente a sua prestação e conseguiu ficar com a totalidade dos 22 delegados (que são atribuídos em proporção aos resultados), depois de vencer por 84 por cento, contra os 13 por cento de Bill Weld, avançando depois para uma vitória final que lhe deu o direito de concorrer (e perder) contra o democrata Joe Biden.

Tradicionalmente, neste mesmo dia realizam-se as primárias dos democratas, mas não haverá delegados a ser escolhidos já que a direção do partido decidiu que este ano a corrida presidencial interna deveria começar na Carolina do Sul (contra a diretiva do governo estadual, que mantém esta data) pelo que o presidente em exercício, Joe Biden, terá ali o seu primeiro teste eleitoral, no dia 03 de fevereiro.