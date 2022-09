Trump. FBI encontrou documentos sobre capacidades nucleares estrangeiras em Mar-a-Lago

Um documento que descreve as defesas militares de um governo estrangeiro, incluindo as suas capacidades nucleares, foi encontrado pelo FBI durante as buscas no mês passado à casa do ex-presidente norte-americano, Donald Trump, em Mar-a-Lago. De acordo com Washington Post, os documentos recuperados incluem informações ultrassecretas que nem mesmo altos funcionários de Biden foram autorizados a consultar.