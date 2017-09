Trump felicita Merkel por vitória eleitoral

Lusa29 Set, 2017, 07:05 | Mundo

De acordo com a Casa Branca, os dois líderes falaram na quinta-feira e Donald Trump desejou a Merkel sucesso na formação do novo Governo.

Trump e Merkel discutiram também as atividades do Irão no Médio Oriente, o seu programa de mísseis e o acordo nuclear, que o líder norte-americano criticou no passado, dizendo que foi um dos piores que os Estados Unidos alguma vez negociaram.

O Presidente norte-americano tem até 15 de outubro para certificar que o Irão está a respeitar o acordo.

Os dois líderes também falaram sobre a questão norte-coreana e a forma de eliminar as armas nucleares da península.