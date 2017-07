Trump, G20 e o clima. O que sobra de Paris depois de Hamburgo?

Carlos Santos Neves - RTP 09 Jul, 2017, 12:00 / atualizado em 09 Jul, 2017, 14:43 | Mundo

Evitou-se, na quase sitiada Hamburgo, o completo rompimento com a Administração Trump em matéria de combate às alterações climáticas. Há uma porta entreaberta para um eventual retorno dos Estados Unidos à letra do Acordo de Paris. Todavia, haverá também uma fatura a pagar, sob a forma de concessões ao primado energético do novo Presidente norte-americano.



E o risco de desagregação ficou patente ao fim de escassas horas, quando o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, veio afinar pelo diapasão de Trump, ao declarar que a sua “posição” iria “no sentido de uma não ratificação pelo Parlamento”. Isto se Ancara não pudesse obter as suas próprias contrapartidas.A decisão de retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, que enquadra um esforço multilateral de combate ao aquecimento global, ficou selada a 1 de junho.





A declaração final da cimeira que se desenrolou desde sexta-feira em Hamburgo – com direito ao primeiro encontro de Donald Trump Presidente com o homólogo russo, Vladimir Putin, passando por uma breve aparição de Ivanka Trump no lugar do pai, diante dos demais líderes internacionais -, comporta o que muitos já descrevem como uma cláusula americana.



Ao abrigo daquela disposição, os Estados Unidos comprometem-se com uma redução das emissões, desde que esta não colida com o crescimento do PIB.



O Presidente francês, que organizará em dezembro nova cimeira dedicada ao tema, mostrou-se confiante na possibilidade vir a “convencer” Donald Trump a dar um passo à ré. Tal como a primeira-ministra britânica, que considerou “possível” tal cenário. A anfitriã Angela Merkel preferiu fazer vista grossa aos elogios recebidos do Presidente norte-americano, que chegou a classificá-la de “inspiradora”, sublinhando que “não partilha do otimismo” de Emmanuel Macron e Theresa May.

Em contraciclo



Crucial na cláusula americana é o ponto em que a Administração Trump vê consagrada a sua vontade de investir em energias fósseis, no que constitui um claro obstáculo ao que os signatários do Acordo de Paris se propuseram fazer nos próximos anos.



Noites de violência

c/ agências internacionais

Ouvido pela France Presse, Jean-François Julliard, da secção francesa da Greenpeace, resumiu a desolação que se propaga este fim de semana entre os entusiastas das conquistas de Paris.“A força do Acordo de Paris era ser universal. Hoje temos um país, não importa qual, que se vai lançar num processo de negociação paralela com países que se queiram lançar nas energias fósseis”, lamentou.Na prática, como anota a agência noticiosa, “o que os americanos têm em mente é promover os seus enormes recursos de gás e petróleo de xisto no estrangeiro, nomeadamente nos países da Europa de leste dependentes do gás russo”.Perto do local da cimeira - paradoxalmente distante da teia de interesses díspares que foi sendo tecida à mesa das conversações -, a violência dos protestos foi nota dominante. Por três noites consecutivas as ruas de Hamburgo foram o palco de verdadeiras batalhas entre forças de segurança e manifestantes anticapitalistas.Houve carros incendiados, montras partidas e largas dezenas de detenções. O último balanço conhecido apontava para 213 polícias feridos desde quinta-feira e 143 pessoas detidas. Não havia números oficiais para os manifestantes feridos.Foram destacados para a cidade portuária quase 20 mil agentes da polícia de toda a Alemanha.Já depois do encerramento da cimeira, na madrugada deste domingo, rebentou nova vaga de confrontos, com epicentro no bairro de Schanzen, conotado com a esquerda dita radical. Uma vez mais, a polícia dispersou os manifestantes com granadas de gás lacrimogéneo e canhões de água.“Condeno nos termos mais fortes a violência extrema e a brutalidade com a qual a polícia foi repetidamente confrontada. Não há justificação para pilhagens, incêndios e ataques brutais às vidas de agentes da polícia. Quem quer aja desta forma coloca-se fora da nossa comunidade democrática”, posicionou-se a chanceler alemã após a cimeira.