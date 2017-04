Trump ganha frente interna com desestabilização internacional

Perante o silêncio de António Guterres nestas questões Isabel Santos lembra que "as instituições internacionais estão de mãos atadas perante o veto russo" e pelo retorno dos EUA ao papel de polícia do mundo.



"Não podemos aceitar qualquer tipo de ações unilaterais", diz a responsável da OSCE, uma organização que se pauta pelo multilateralismo e pela resolução dos problemas pela via da diplomacia negociada. No Jornal 2 Isabel Santos critica também o silêncio da União Europeia e lembra que todos os contactos de bastidores que estão a ser feitos por Bruxelas, ou pelo Papa Francisco, "não bastam neste momento. É preciso algo mais".



Recorde-se Vladimir Putin e Donald Trump colocaram as suas superpotências em rota de colisão na Síria.



O presidente russo diz que os relações entre os dois países, em especial em questões militares, estão num ponto de deterioração histórico, o presidente americano responde que "a Rússia é um país forte, mas que os EUA são muito, muito fortes. Vamos ver como corre".



O clima de tensão internacional tem um outro polo na península coreana.



A Coreia do Norte assinala este sábado o que seria o centésimo quinto aniversário de Kim Il-Sung, o fundador do regime.



Imagens de satélite comprovam que prepara o seu sexto teste nuclear.



A Casa Branca diz ter duas opções: Retaliar, ou convencer Kim Jong-Un a não comemorar desta forma o nascimento do avô. Trump solicitou a intrevenção diplomática da China, velho aliado de Pyongyang, mas deixou absolutamente claro que "se a China não ajudar, resolvemos nós próprios o problema".



Pequim e Moscovo também já conversaram sobre a tensão na península coreana.... A marinha russa enviou navios para a zona... uma resposta ao reposicionamento do grupo de combate do porta-aviões norte americano Carl Vinson.



Whasington considera também a eventualidade de Pyongyang testar um míssil intercontinental capaz de atingir os Estados Unidos uma linha vermelha que terá resposta pronta.



"Há demasiadas pessoas de humor volátil com o dedo no botão nuclear, esse é um risco que tem que ser evitado ", diz no Jornal 2 a vice-presidente da OSCE, que acredita a escalada na tensão internacional tem como objetivo o aliviar do clima de contestação interna a Donald Trump.