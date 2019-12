Trump garante estar preparado para eventual "prenda de Natal" da Coreia do Norte

, garantiu o Presidente norte-americano perante os jornalistas. “Vamos ver o que acontece”.“Talvez seja um bom presente.”, acrescentou Trump.Os Estados Unidos têm exigido à Coreia do Norte que renuncie a todo o seu arsenal atómico, mas Pyongyang já alertou que, se os EUA não fizerem uma proposta aceitável quanto ao levantamento de sanções, o país encontrará “um método alternativo”, o que pode significar um recomeço dos testes com mísseis.No início de dezembro, a Coreia do Norte acusou os Estados Unidos de estarem a prolongar propositadamente as negociações sobre desnuclearização devido às eleições presidenciais de 2020 e afirmaram queKim Jong-un deu a Washington até ao final deste ano para propor novas cedências nas negociações sobre o arsenal nuclear da Coreia do Norte, de modo a reduzir as tensões entre as duas potências.

Em meados de dezembro, o enviado especial dos Estados Unidos à Coreia do Norte, Stephen Biegun, reuniu-se com o vice-ministro sul-coreano dos Negócios Estrangeiros e com o Presidente Moon Jae-in numa tentativa de salvar as negociações que estão paradas desde fevereiro, quando Donald Trump e Kim Jong-un falharam em alcançar um acordo.







As declarações de Donald Trump esta terça-feira surgem pouco depois de a Coreia do Sul, Japão e China terem decidido trabalhar em conjunto para ajudar a aprofundar o diálogo entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos.