Trump impõe viragem radical na política dos EUA sobre a guerra civil líbia

21 Abr, 2019, 12:06 / atualizado em 21 Abr, 2019, 12:11 | Mundo

Donald Trump falou por telefone com Hafter em 15 de Abril e disse depois à imprensa que tinha reconhecido "o papel significativo do marechal de campo Hafter na luta contra o terrorismo e [para] acautelar os recursos petrolíferos da Lísbia". Acrescentou ainda que a conversa telefónica entre ambos tinha versado sobre "uma visão comum para uma transição da Líbia para um sistema político estável, democrático".





A ofensiva de Hafter, com uma coluna de 300 camiões e apoio aéreo, chegou à periferia de Trípoli em 4 de Abril, ameaçando o Governo de Unidade Nacional apoiado pela ONU. Nessa altura, o chefe do Departamento de Estado, Mike Pompeo, repudiou o uso da força militar, no que constituía uma clara advertência a Hafter.





Mas este beneficia do apoio do Egipto, da Arábia Saudita e dos Emiratos Árabes Unidos, bem como da França. Um paralelogramo de forças semelhante ao que tem prolongado a guerra no Iémen pode estar, assim, em constituição na Líbia. Com este respaldo, e com a perspectiva de que os Estados Unidos acabassem por ignorar as resoluções da comunidade internacional, Hafter só tinha de esperar um par de semanas. Foi o que fez e foi o que lhe valeu estar agora às portas da capital líbia, com apoio expresso do inquilino da Casa Branca.