Trump: Intenção de dar armas aos professores "depende dos estados"

Depois do tiroteio numa escola secundária do estado da Florida, a 14 de fevereiro, do qual resultaram 17 mortos, Donald Trump manifestou intenção de dar armas aos professores para prevenir mais incidentes em estabelecimentos de ensino.



Na altura, o governante disse que a medida abrangeria docentes com “treino especial” e “solucionaria o problema instantaneamente”.



Hoje, numa publicação na rede social Twitter, Donald Trump escreveu que a decisão ficaria ao critério de cada um dos estados.



“Educadores armados (e pessoas de confiança que trabalham nas escolas) gostam dos nossos estudantes e vão protege-los. Pessoas muito espertas. Devem ser adeptos de armas e ter treino anual. Devem receber um bónus anual. Não haverá mais tiroteios – um dissuasor grande e muito barato. Depende dos estados”, escreveu Donald Trump.





Armed Educators (and trusted people who work within a school) love our students and will protect them. Very smart people. Must be firearms adept & have annual training. Should get yearly bonus. Shootings will not happen again - a big & very inexpensive deterrent. Up to States.