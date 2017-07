Trump Jr. garante que o pai desconhecia reunião com advogada russa

Sandra Salvado - RTP 12 Jul, 2017, 11:35 / atualizado em 12 Jul, 2017, 11:53 | Mundo

Donald Trump Jr. admite, no entanto que, se pudesse voltar atrás, “faria as coisas de forma um pouco diferente” mas desvalorizou o encontro com a advogada Natalia Veselnitskaya, garantindo que “não foi nada. Não havia nada para dizer. Nem sequer me lembrava até terem começado a remexer nisto. Foram literalmente 20 minutos perdidos, o que foi pena”, declarou numa entrevista exclusiva à Fox News.



"Perjúrio, declarações falsas e traição"

"Caça às bruxas"

My son Donald did a good job last night. He was open, transparent and innocent. This is the greatest Witch Hunt in political history. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de julho de 2017

Uma entrevista transmitida horas depois de Trump Jr. ter divulgado a série de e-mails para combinar o encontro em que lhe foram prometidas informações prejudiciais a Hillary Clinton, nos quais escreve: ”Se é isso que diz, adoro”.O encontro entre a advogada russa e o filho mais velho do Presidente dos Estados Unidos aconteceu a 9 de junho de 2016, numa altura em que Donald Trump estava em campanha eleitoral contra a democrata Hillary Clinton.A advogada russa já negou ter tido acesso a qualquer tipo de informação comprometedora sobre Hillary Clinton.Foi durante a campanha eleitoral para as presidenciais norte-americanas. Quem entrou em contacto com Trump Jr. no ano passado terá sido o empresário Rob Goldstone, que, no email enviado, disse que escrevia em nome de um amigo comum, Emin Agalarov, filho do russo Aras Agalarov, um antigo parceiro de negócios de Donald Trump."Quando me propuseram encontrar-me com o filho do Presidente Trump, esse encontro foi privado e não se relacionava com o facto de ele ser filho do candidato presidencial", explicou Natalia Veselnitskaya."Perdoem-me a indiferença à política (...) Eu não sabia se Trump já era candidato nessa altura e se era o único candidato dos republicanos ou não", defendeu-se.Os e-mails mostram que foi dito a Donald Trump Jr. que o Governo russo tinha informações que podiam “incriminar” a candidata do Partido Democrático, relativamente aos seus contactos com a Rússia.O filho mais velho do Presidente dos Estados Unidos afirmou, num comunicado, que divulgou as mensagens “para ser completamente transparente”.Nos e-mails, transcritos pelo jornal, Goldstone diz a Trump Jr. que “o procurador da Rússia” se ofereceu para “fornecer à campanha de Trump documentos oficiais e informações que incriminam Hillary [Clinton] e as suas relações com a Rússia e que seriam muito úteis ao seu pai”.Goldstone acrescenta: “Esta é obviamente informação de muito alto nível e sensível, mas é parte do apoio da Rússia e do seu Governo ao senhor Trump”.“Se é isso que diz, adoro”, respondeu Trump Jr.Citado pela CNN , o senador democrata Tim Kaine admitiu que a investigação à eventual interferência russa nas eleições presidenciais está a ir além de possível “obstrução à justiça” e pode mesmo considerar-se "traição"."A investigação ainda não provou nada, mas agora estamos além da obstrução à justiça, em termos do que se está a investigar", referiu Tim Kaine, que integrou, como candidato à vice-presidência, a candidatura de Hillary Clinton à Presidência.E acrescentou: "Isto está a converter-se em perjúrio, declarações falsas e inclusive potencialmente traição".Ainda de acordo com a CNN, investigadores do Departamento de Justiça dos EUA querem analisar a reunião e os emails trocados entre Donald Trump Jr. e a advogada russa. Um processo que faz parte de uma investigação mais ampla sobre a suposta interferência de Moscovo nas eleições presidenciais do ano passado.Já esta quarta-feira, o Presidente dos Estados Unidos defendeu que Trump Jr. é inocente."O meu filho Donald fez um bom trabalho na noite passada", escreveu Donald Trump na rede social, referindo-se à entrevista que o filho deu à televisão Fox News esta terça-feira à noite."Ele foi aberto, transparente e inocente. Esta é a maior caça às Bruxas na história política. Triste!", concluiu o Presidente dos Estados Unidos.