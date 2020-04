Trump lança operação antidroga no Pacífico e Mar do Caribe

"Hoje, os EUA estão a fortalecer as operações antidroga na América Latina para proteger o povo norte-americano do flagelo mortal das drogas. Não permitiremos que os cartéis de drogas aproveitem esta pandemia para ameaçar a vida dos norte-americanos", anunciou Trump, em conferência de imprensa.



O anúncio desta operação militar antidroga foi feito na conferência de imprensa diária da Casa Branca sobre o novo coronavírus, que causou já mais de 4.700 mortos e infetou mais de 200 mil pessoas no país.



Na ocasião, o presidente explicou que as operações militares já se iniciaram e têm o apoio de 22 outros países, que fornecerão informações de inteligência e de natureza militar.



"Estamos a colocar navios de guerra, helicópteros, aviões da força aérea para vigilância e patrulhas da Guarda Costeira, duplicando as nossas capacidades de intervenção na região", disse Trump, que apareceu ladeado pelos líderes militares do país.



O objetivo da operação serão os cartéis mexicanos e o círculo próximo ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro, contra o qual a justiça dos Estados Unidos avançou, na semana passada, com acusações por tráfico de drogas.



O secretário da Defesa norte-americano, Mark Esper, referiu na conferência de imprensa que "o regime ilegítimo de Maduro na Venezuela confia nos benefícios que advêm da venda de drogas para manter o seu poder opressivo".