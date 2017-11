Trump não se lembra de reunião sem importância com ex-conselheiros

Andreia Martins - RTP03 Nov, 2017, 18:02 / atualizado em 03 Nov, 2017, 18:04 | Mundo

Antes de partir no périplo por vários países asiáticos, naquela que será a viagem mais importante desde que assumiu a presidência dos Estados Unidos, Donald Trump disse aos jornalistas que “não recorda muita coisa” acerca de um encontro com George Papadopoulos ocorrido no ano passado.



"Não me lembro muito sobre esse encontro. Foi uma reunião sem importância. Aconteceu há muito tempo, não me lembro muito bem", reiterou Trump, referindo-se a uma reunião com os conselheiros de política externa, quando ainda era candidato presidencial.



Donald Trump aconselhou a justiça a abandonar as investigações: “Não houve conluio, não houve nada. É uma desgraça que eles continuem”. O Presidente convidou ainda os inquiridores a investigarem a nomeação da candidata democrata Hillary Clinton e a forma duvidosa como se deu o afastamento do seu adversário nas primárias, Bernie Sanders.



"Ela roubou a eleição a Bernie, era para isso que deviam estar a olhar", sublinhou Trump.



As declarações do Presidente norte-americano acontecem depois de esta semana terem vindo a público os documentos judiciais que revelam que George Papadopoulos se declarou culpado de mentir ao FBI sobre as interações com funcionários estrangeiros com ligações ao governo russo.



Segundo os documentos, o ex-conselheiro para Política Externa garantiu, durante uma reunião realizada em março de 2016, que “tinha ligações que poderiam ajudar a marcar um encontro” entre o então candidato republicano e responsáveis próximos de Vladimir Putin.



Uma fotografia colocada no Instragram e no Twitter de Donald Trump a 31 de março de 2016 mostra o então candidato republicano reunido com vários dos seus então conselheiros para Política Externa, ao lado de Jeff Sessions, atual Procurador-Geral dos Estados Unidos.





Encontro com Putin?

A CNN revelou na quarta-feira que um funcionário presente na reunião contou que Donald Trump não recusou a ideia de um encontro com funcionários ligados ao Kremlin quando a ideia foi sugerida por um dos seus conselheiros durante a reunião do ano passado. Segundo a mesma fonte, a ideia foi recusada por Sessions.Esta semana, Paul Manafort, diretor de campanha de Donald Trump na corrida à Casa Branca, entregou-se às autoridades depois de ter tido conhecimento da iminente divulgação das acusações sobre a alegada colaboração com responsáveis russos.Paul Manafort e também Rick Gates e Georges Papadopoulos são acusados de conspiração contra os Estados Unidos, conspiração para lavagem de dinheiro e depoimentos falsos às autoridades, entre outras imputações. Os dois primeiros declararam-se inocentes.É neste contexto de polémica e grande celeuma em volta das ligações da campanha de Donald Trump a altos funcionários russos que decorre a viagem de 12 dias por cinco países asiáticos.A expedição é uma das mais longas de um Presidente norte-americano naquele continente em vários anos e irá passar pelo Japão, Coreia do Sul, China, Vietname e Filipinas.Nesta viagem é possível que o Presidente norte-americano se reúna com o homólogo russo, que também vai marcar presença na cimeira da APEC, marcada para próxima semana em Danang, no Vietname, entre 8 e 10 de dezembro."A possibilidade de um encontro está a ser discutida", revelou Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin.De recordar que os dois líderes estiveram reunidos pela primeira vez em julho último, por ocasião da cimeira do G20 que decorreu em Hamburgo.Desde então, o avanço das investigações lideradas por Robert Mueller sobre a alegada ligação da campanha de Donald Trump a responsáveis russos, a aprovação de novas sanções contra a Rússia, com a consequente retirada de diplomatas norte-americanos de Moscovo, ou ainda a decisão de Trump de não certificar o acordo sobre o programa nuclear do Irão poderão ser os temas quentes a dominar a agenda de um eventual encontro.