É a primeira vez que os Estados Unidos negoceiam diretamente com o Movimento de Resistência Islâmica , considerado uma organização terrorista pela Casa Branca.



As negociações têm decorrido no Catar, onde também tem sido discutido a possibilidade de uma trégua de longo prazo.



Dos 59 reféns atualmente na posse do Hamas, cinco são norte-americanos.