Trump, no Twitter, sobre a Coreia do Norte: "Conversar não é a solução"

RTP 30 Ago, 2017, 15:47 / atualizado em 30 Ago, 2017, 16:01 | Mundo

A retórica do presidente dos EUA no Twitter regressou com uma mensagem clara para a Coreia do Norte.



Trump diz que não aceita negociar com Pyongyang porque os "EUA têm falado com a Coreia do Norte, e pago dinheiro de extorsão, ao longo de 25 anos. Conversar não é a solução", acrescentou.

The U.S. has been talking to North Korea, and paying them extortion money, for 25 years. Talking is not the answer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de agosto de 2017

"Tweet irresponsável", dizem os democratas

Bar is high, but this is perhaps the most dangerous, irresponsible tweet of his entire Presidency. Millions of lives at stake - not a game. https://t.co/NSlGIIyXCb — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) 30 de agosto de 2017

Ainda ontem, num comunicado divulgado pela Casa Branca, o presidente norte-americano afirmava que "todas as opções estão em cima da mesa". Parece agora que assim não é.De acordo com a Reuters, que cita um documento do Congresso norte-americano, os EUA, entre 1995 e 2008, pagaram mais de mil milhões de dólares ao regime norte-coreano, a maior parte para comida e energia. Uma ajuda com base num acordo sobre o programa nuclear no país que foi mais tarde rompido. Tal como a assistência financeira de Washington."A fasquia está alta, mas este será provavelmente omais perigoso e irresponsável de toda a sua presidência", escreveu o senador democrata Chris Murphy. "Milhões de vidas estão em jogo", acrescentou.São informações pelo menos contraditórias com as do próprio Pentágono e do Secretário norte-americano da Defesa. "Temos sempre soluções diplomáticas", afirmou Jim Mattis quando confrontado com as declarações de Trump.Ainda hoje o líder norte-coreano fez saber que o lancamento de um míssil, que passou sobre território japonês, foi o primeiro de uma operação militar para conter Guam, território norte-americano no Pacífico onde os EUA têm uma forte presença militar.