Trump: opção militar devastadora contra Coreia do Norte está preparada

RTP26 Set, 2017, 22:26 | Mundo

No fim de um encontro com o primeiro-ministro espanhol, Donald Trump garantiu que a opção militar não é a primeira escolha dos Estados Unidos para lidar com o programa balístico e nuclear da Coreia do Norte. Mas voltou a deixar uma ameaça.



“Se enveredarmos por essa opção, será devastadora, posso garantir-vos, devastadora para a Coreia do Norte. É a chamada opção militar. Se tivermos de a tomar, fá-lo-emos”, ameaçou.



c/Lusa

Trump acusou as Administrações anteriores de terem deixado arrastar um problema que já deveria ter sido resolvido há vários anos, mas garantiu que agora vai resolvê-lo.Esta terça-feira, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs novas sanções para punir oito bancos e 26 executivos ligados a redes financeiras norte-coreanas. Estas medidas surgem depois de as Nações Unidas também terem aprovado um pacote de sanções que atinge o sistema financeiro de Pyongyang.As entidades agora sancionadas são acusadas de alimentar financeiramente o desenvolvimento do programa nuclear da Coreia do Norte.“O nosso alvo são bancos norte-coreanos e facilitadores de financiamento que representam os bancos norte-coreanos em todo o mundo”, comentou o secretário do Tesouro. Steven Mnuchin sublinhou a estratégia norte-americana de “isolamento total” da Coreia do Norte para obter a desnuclearização da península coreana.O Tesouro norte-americano precisou, em comunicado, que “os indivíduos hoje sancionados são cidadãos norte-coreanos que operam na China, na Rússia, na Líbia e nos Emirados Árabes Unidos na sua qualidade de representantes de bancos norte-coreanos” nesses países.“Em consequência da decisão de hoje, todos os bens e interesses das pessoas em causa serão bloqueados ou ficarão sob controlo dos Estados Unidos”, indicou o Tesouro.Entre os bancos visados, figuram o Agricultural Development Bank, a Hana Banking Corporation, o International Industrial Development Bank e o Jinmyong Joint Bank.Este anúncio surge menos de uma semana depois de os Estados Unidos terem reforçado o arsenal de sanções económicas contra pessoas e empresas acusadas de contribuir para o programa militar norte-coreano.Na quinta-feira passada, a Casa Branca decidiu igualmente impor uma proibição de escala nos Estados Unidos de 180 dias a navios e aviões que se tivessem deslocado à Coreia do Norte.