Trump ou Biden? O ponto de situação das eleições nos EUA

Recorde-se que são precisos 270 delegados no Colégio Eleitoral para garantir a vitória, o que significa que Biden está a 17 delegados dessa marca e Trump a 57.



Agora, tudo se decide agora em cinco Estados onde a contagem de votos prossegue, com Trump à frente na Pensilvânia, Carolina do Norte e Geórgia e Biden a liderar no Nevada e no Arizona.



Se Biden ganhar nestes dois estados, é presidente.



Na Pensilvânia, que vale 20 grandes eleitores, Trump vai na frente com 50,2 por cento dos votos. Biden tem 48,2 por cento. Acontece que a diferença dos votos apurados até agora é muito pequena: 111 mil.



Faltam contar oito por cento dos votos, ou seja 550 mil, pelo que a vantagem de Trump pode ser invertida, mas não será fácil isso acontecer.



Na Geórgia, Trump está na frente com 49,5 por cento e Biden segue atrás com 49,2 por cento. Estão separados por 13 mil votos, quando faltam apurar dois por cento. Biden pode ultrapassar Trump, mas não será fácil.



Na costa leste, Joe Biden leva vantagem no Arizona, com 50,5 por cento, e Donald Trump arrecadou até agora 48,1 por cento. A diferença entre ambos é de 68 mil votos, numa altura em que faltam apurar 14 por cento dos boletins.



No Nevada, Biden também vai à frente, com 49,4 por cento, enquanto Trump tem 48,5 por cento. A diferença é de 11 mil votos numa altura em que faltam apurar 11 por cento, o que significa que Biden pode ser ultrapassado.