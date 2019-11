Trump partilha fotografia onde aparece no corpo de Rocky Balboa

A imagem partilhada por Trump mostra a sua cara, com feições sérias, no corpo musculado de Rocky Balboa, o pugilista interpretado no cinema por Sylvester Stallone. A fotomontagem foi publicada pelo próprio na sua conta do Twitter sem qualquer descrição.







A ausência de texto levou os seguidores de Trump no Twitter a interpretarem a imagem à sua maneira e foram vários os comentários que se seguiram à publicação.







Vários seguidores interpretaram a imagem como sendo uma intenção de Trump em mostrar que está pronto para lutar contra o impeachment de que está a ser alvo. Outros viram a imagem como uma referência à sua ida ao médico.

Em 19 horas de publicação, o próprio tweet de Trump teve mais de 131 mil comentários. Alguns mostram qual era a sua percepção do verdadeiro Trump. Houve quem o comparasse a Obama. Outros recorreram a novas fotomontagens, menos lisonjeiras para o presidente. Desde mensagens de apoio a comentários irónicos, encontra-se de quase tudo.





Na noite anterior, Donald Trump tinha falado, num comício em Sunrise, na Flórida, sobre o seu físico e sobre as notícias de que davam conta de um possível problema de coração.





Donald Trump acabou por descrever a reação dos médicos ao ver o seu físico durante o exame. “A primeira coisa que eles dizem é: Tire a sua camisola e mostre-nos o seu incrível peito. Nós queremos ver. Nunca olhámos para um peito como o seu.”, descreveu o presidente dos EUA.





Esta não é a primeira vez que o presidente dos EUA partilha imagens com fotomontagem na sua conta do Twitter. Em outubro, Trump partilhou uma foto onde aparece a colocar uma medalha no pescoço de um cão, que esteve envolvido na batalha que matou Abu Bakr al-Baghdadi.





A publicação alcançou mais de 500 mil gostos e mais de 160 mil partilhas e foram vários os memes e piadas que a sucederam.