Trump pede a líderes iranianos que "não matem manifestantes"

"Aos líderes do Irão -- NÃO MATEM OS VOSSOS MANIFESTANTES", escreveu Trump na rede social Twitter, recorrendo a letras maiúsculas para acentuar o conteúdo da mensagem.

"O mundo está a olhar. E, mais importante, os Estados Unidos estão a olhar", prosseguiu o governante, reiterando o teor de uma outra mensagem, divulgada no sábado, na qual alertou o regime da República Islâmica de que "não poderia acontecer outro massacre de manifestantes pacíficos".





To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people!