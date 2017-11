Trump pede ação internacional contra ameaça nuclear da Coreia do Norte

RTP07 Nov, 2017, 10:07 / atualizado em 07 Nov, 2017, 10:49 | Mundo

O líder dos EUA apelou a toda a comunidade internacional, "incluindo China e Rússia", que trabalhem em conjunto para solucionar a questão norte-coreana e forçar Pyongyang a abandonar o seu programa nuclear.



“A Coreia do Norte é uma ameaça mundial e requer uma ação internacional”, reiterou Trump ao lado do seu homólogo Moon Jae-in. “não podemos permitir que a Coreia do Norte ameace tudo o que construímos”, garantiu.



Para o líder norte-americano, é tempo de agir com urgência e “grande determinação” contra as ambições nucleares de Kim Jong-un.



Trump reafirmou que está preparado para utilizar "todas as suas capacidades militares contra a Coreia do Norte, caso seja necessário".



"Estamos preparados para utilizar a totalidade das nossas imbatíveis capacidades militares, caso seja necessário", afirmou Trump, numa conferência de imprensa na capital sul-coreana.



No entanto, o tom é diferente de outros momentos de ameaça. “Esperamos por Deus nunca ter de os usar”, disse o Presidente, referindo-se ao poderio militar.



Trump diz que os EUA colocam a esperança em todas as ferramentas que estão para além da força militar, lançando o repto para as negociações.



“Faz sentido que a Coreia do Norte se sente à mesa” das negociações e que faça “a coisa certa, não apenas para a Coreia do Norte, mas também para a humanidade por todo o mundo”, acrescentou Trump.



Na conferência de imprensa, Trump considerou haver progressos no dossier Coreia do Norte. “Penso que fizemos muitos progressos”, disse Trump, elogiando o papel “muito útil da China” neste caso e pedindo que, da mesma maneira, a Rússia possa também demonstrar ser útil.



“No final, encontraremos uma solução. Encontramos sempre uma solução. É necessário que encontremos uma solução”, prometeu hoje Trump a 28.500 militares dos EUA estacionados na Coreia do Sul.



Por outro lado, Trump espera que a visita possa servir para diminuir a ansiedade sul-coreana em relação a este tema e ser um “ponto de viragem” para resolver a ameaça nuclear.



Moon Jae-in tinha afirmado, antes das palavras públicas de Trump, que os dois tiveram algumas negociações sobre a questão norte-coreana, e que acordaram aumentar o número de forças militares aliadas na região. Moon considerou que EUA e Coreia do Sul devem “manter uma postura forte em relação às ameaças da Coreia do Norte.



O presidente norte-americano está a realizar uma visita a cinco países asiáticos. Durante dois dias está na Coreia do Sul e parte depois para a China.



Esta terça-feira visitou a base militar Camp Humphreys, que fica a cerca de 100 quilómetros da fronteira com a Coreia do Norte.