Trump pediu ao diretor do FBI para encerrar investigação

Jorge Almeida - RTP 17 Mai, 2017, 09:02 | Mundo

As revelações fazem parte de um documento em que o ex-diretor do FBI escreveu "tudo o que se podia lembrar" das conversas com Donald Trump.



"Eu espero que você possa deixar isso", escreveu Comey, citando o presidente dos EUA no documento, que a CNN não teve acesso, mas que foi descrito pelas fontes. Trump referia-se à investigação sobre as ligações do ex-conselheiro Michael Flynn e se ex-diretor de campanha sobre as alegadas ligações às autoridades russas durante a última campanha eleitoral.



As fontes disseram que James Comey estava tão chocado com o pedido de Trump, que fez questão em documentá-lo para partilhar as suas memórias do encontro a 14 de Fevereiro na Sala Oval, com altos funcionários do FBI.







No meio deste grave embaraço político, a Casa Branca, rejeitou as novas alegações, relatadas pela primeira vez pelo The New York Times.



"Embora o Presidente tenha repetidamente manifestado sua opinião de que o General Flynn é um homem decente que serviu e protegeu o nosso país, o Presidente nunca pediu ao Sr. Comey ou a qualquer outra pessoa para encerrar qualquer investigação, incluindo qualquer investigação envolvendo o General Flynn", escreveu num comunicado a Casa Branca.

Trump falou em prender jornalistas que publiquem fugas de informação

Os pedidos de Donald Trump ao então Diretor do FBI não ficaram pelo encerramento da investigação. Segundo fontes próximas do processo, o presidente terá pedido a Comey para travar os repórteres, afirmando que são “um inimigo do povo americano” e deveria ser mais fácil processar os jornalistas.







Num país que tem na primeira emenda da sua Constituição impedir qualquer limite à liberdade de expressão e à liberdade de expressão, estas alegações de Comey são uma autêntica “bomba atómica” nos meios políticos e jornalísticos do país. Muitos analistas consideram que as ondas de choque neste caso vão ser devastadoras para o futuro de Trump.



Em declarações ao jornal The New York Times, o diretor executivo do Comité de Repórteres para a Liberdade de Imprensa, Bruce Brown, afirmou: "Os comentários atribuídos ao Presidente Trump atravessam uma linha perigosa. As observações do presidente não devem intimidar a imprensa, mas inspirá-la.”