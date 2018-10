Trump pendura "O Clube Republicano" na Casa Branca

RTP16 Out, 2018, 14:45 / atualizado em 16 Out, 2018, 14:46 | Mundo

Donald Trump pendurou na Casa Branca um retrato onde se encontra à mesa com oito presidentes republicanos. O atual Presidente demonstrou o seu agrado após ter recebido a obra de Andy Thomas, artista natural do Missouri, ao entrar em contacto com o pintor.





My biggest takeaway from this tweet going viral is that an alarming number of people in my mentions have absolutely no idea who Calvin Coolidge is https://t.co/vJZy57ALS2 — Josh Billinson (@jbillinson) 15 de outubro de 2018

Now on 60 Minutes: There's less than a month until the mid-term elections. Hear what President Trump has to say about some of the issues that will likely be motivating voters at the ballot. pic.twitter.com/4WYnh3t0hy — 60 Minutes (@60Minutes) 14 de outubro de 2018

De acordo com a entrevista ao pintor no, o quadro foi entregue a Trump pelo congressista da Califórnia Darrell Issa. O Presidente norte-americano telefonou, então, a Thomas para agradecer e elogiar o quadro.“Ele foi muito elogioso. Comentou que já tinha visto muitas pinturas de si mesmo e raramente gostava delas”, disse Andy Thomas aoA pintura “O Clube Republicano” foi identificada numa das paredes da Casa Branca na fotografia publicada na conta do Twitter do programa, a anunciar a entrevista transmitida no domingo.“O Clube Republicano” é composto por oito presidentes, além de Trump: Abraham Lincoln, Dwight Eisenhower, Richard Nixon, Teddy Roosevelt, Gerald Ford, Ronald Reagan, George Bush pai e filho.Este não é o primeiro quadro de Andy Thomas a retratar presidentes norte-americanos. Em anos anteriores o artista elaborou pinturas semelhantes de presidentes republicanos e democratas.