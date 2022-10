Trump poderá escolher deputada de extrema-direita Marjorie Taylor Greene para vice





“Tem sido discutido repetidamente”, assegurou Draper em entrevista a um podcast do Daily Beast. “Mas, para ser justo, quantas conversas deste tipo teve Trump com outras pessoas? (…) É possível que tenha dito o mesmo a mais meia dúzia”.



No início desta semana, Marjorie Taylor Greene avançou a Draper que tem discutido pessoalmente com Trump a possibilidade de ser sua vice-presidente.



Dizendo que tal seria “uma honra” para si, a deputada afirmou que o Partido Republicano não iria gostar caso esse cenário se tornasse uma realidade. “Acho que a última pessoa que o partido quer como vice sou eu”, reconheceu.



Segundo o jornalista, Donald Trump está a considerar Marjorie Taylor Greene por a achar “incansavelmente leal”, algo que o ex-presidente procura num vice “depois da experiência com Mike Pence”, que terá quebrado a sua confiança. Trump ainda não anunciou oficialmente a sua candidatura à corrida eleitoral nem mencionou publicamente qualquer nome para a posição de vice. Mas, segundo Draper, o ex-presidente e presumível candidato tem ponderado há já vários meses escolher Greene., assegurou Draper em entrevista a um podcast do. “Mas, para ser justo, quantas conversas deste tipo teve Trump com outras pessoas? (…) É possível que tenha dito o mesmo a mais meia dúzia”.No início desta semana, Marjorie Taylor Greene avançou a Draper queDizendo que tal seria “uma honra” para si, a deputada afirmou que o Partido Republicano não iria gostar caso esse cenário se tornasse uma realidade. “Acho que a última pessoa que o partido quer como vice sou eu”, reconheceu.Segundo o jornalista, Donald Trump está a considerar Marjorie Taylor Greene por a achar “incansavelmente leal”, algo que o ex-presidente procura num vice “depois da experiência com Mike Pence”, que terá quebrado a sua confiança. Na semana passada, a revista Rolling Stone noticiou que Trump estava a considerar Greene para um cargo de topo no Departamento de Justiça.



Trump já vincou noutras ocasiões que não voltaria a escolher Pence como seu companheiro de corrida eleitoral pois este “cometeu suicídio político” quando se recusou a intervir no processo de oficialização da vitória presidencial de Joe Biden.



“[Trump] precisa de alguém que lute para contornar os resultados eleitorais”, considerou Draper. “E tem todas as razões para esperar que Greene esteja do seu lado e seja sua guerreira próxima”.



O envolvimento da republicana na propagação de teorias da conspiração do movimento QAnon e o seu alegado apoio à violência no ataque ao Capitólio a 6 de janeiro de 2021 levaram a que, em fevereiro desse ano, a Câmara dos Representantes a retirasse de dois comités (o da Educação e Trabalho e o comité do Orçamento).



Ainda assim, Greene continua a ser uma das mais reconhecidas figuras da direita norte-americana e marca assiduamente presença em comícios de Donald Trump. Trump já vincou noutras ocasiões quequando se recusou a intervir no processo de oficialização da vitória presidencial de Joe Biden.“[Trump] precisa de alguém que lute para contornar os resultados eleitorais”, considerou Draper. “E tem todas as razões para esperar que Greene esteja do seu lado e seja sua guerreira próxima”.O envolvimento da republicana na propagação delevaram a que, em fevereiro desse ano, a Câmara dos Representantes a retirasse de dois comités (o da Educação e Trabalho e o comité do Orçamento).Ainda assim, Greene continua a ser uma das mais reconhecidas figuras da direita norte-americana e marca assiduamente presença em comícios de Donald Trump.