Trump prepara substituição de Rex Tillerson

Jorge Almeida - RTP30 Nov, 2017, 16:55 | Mundo

O presidente dos Estados Unidos parece ter esgotado a sua paciência com o Secretário de Estado, Rex Tillerson, e segundo o The New York Times, está em marcha um plano de substituição.



Trump e Tillerson estiveram em desacordo nos últimos meses numa série de temas importantes, como o acordo nuclear com o Irão e a crise dos mísseis da Coreia do Norte.



O Secretário terá mesmo chamado “idiota” ao presidente, que acusou-o de “desperdiçar o seu tempo” com o esforço diplomático com a Coreia do Norte.







O plano de substituição está nas mãos do chefe de gabinete da Casa Branca, John F. Kelly, e a saída de Tillerson poderá não ser a única remodelação até ao final do ano. Diretor da CIA apontado para Secretário de Estado

O Diretor da CIA, Mike Pompeo, é apontado para ser o novo Secretário de Estado norte-americano. Sabe-se que Donald Trump tem ficado impressionado com os seus relatórios diários de intelligence. O diretor dos serviços secretos tornou-se um conselheiro político do presidente, muito além das questões relativas à segurança.



No caso de a escolha recair em Mike Pompeo, o seu substituto como diretor da CIA deverá ser Tom Cotton. O senador republicano do Arkansas tem sido um dos principais apoiantes de Trump no Senado nos assuntos ligados à segurança nacional e à imigração.







Outro nome apontado para novo Secretário de Estado é o de Nikki R. Haley, a embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, que tem desempenhado um papel importante para a implementação de sanções à Coreia do Norte.