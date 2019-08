Trump processa Califórnia por exigir divulgação de impostos

Joana Raposo Santos - RTP07 Ago, 2019, 12:00 | Mundo

Desde que se tornou candidato à presidência, Donald Trump tem sido pressionado a divulgar as suas declarações de impostos, prática comum nas últimas décadas entre os anteriores candidatos à liderança norte-americana.



A recusa nesta divulgação reside, de acordo com Trump, no facto de os impostos estarem sob auditoria. “Adoraria dar-lhes os impostos, mas não irei fazê-lo enquanto estiverem sob auditoria pelos Serviços de Receita Federal. É muito simples”, declarou em abril deste ano.O Estado da Califórnia está envolvido em mais de 40 processos contra a Casa Branca sobre temas como regulação ambiental ou imigração.



Em julho, os democratas da Califórnia conseguiram ver aprovada uma lei segundo a qual a divulgação dos impostos dos últimos cinco anos passa a ser obrigatória a quem queira ver o seu nome no boletim de voto desse Estado norte-americano, o mais populoso dos Estados Unidos.



A queixa que os advogados do Presidente dos EUA submeteram na terça-feira ao tribunal federal de Sacramento, Califórnia, refere-se à nova lei como inconstitucional, uma vez que exige um requisito extra a quem queira candidatar-se à presidência.



Donald Trump alega ainda que a lei em questão funciona como uma retaliação contra as suas crenças políticas e que, desse modo, viola o seu direito de liberdade de expressão.



O governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, responsável por assinar a chamada “Lei de Transparência e Responsabilização Fiscal Presidencial”, deu uma alternativa a Trump.



“Há uma solução fácil, senhor Presidente. Divulgue as suas declarações de impostos, conforme prometeu que faria durante a campanha presidencial, e siga os passos de todos os presidentes desde 1973”, aconselhou.





There’s an easy fix Mr. President -- release your tax returns as you promised during the campaign and follow the precedent of every president since 1973. https://t.co/XodBK9ScqB — Gavin Newsom (@GavinNewsom) 6 de agosto de 2019

Califórnia invoca “dever legal e moral”

Os negócios falidos

Já a queixa lançada pelo Comité Nacional Republicano e pelo Partido Republicano da Califórnia, entregue também na terça-feira, refere que a lei californiana representa “um evidente ataque político contra o Presidente dos Estados Unidos” e queÉ ainda argumentado que um Estado não possui o poder para exigir qualificações complementares aos candidatos à presidência. Atualmente, os três requisitos base são ser-se natural dos Estados Unidos, ter-se mais de 35 anos e residir no país há pelo menos 14 anos.No entanto, o governador Gavin Newsom garantiu em comunicado que “a Constituição dos EUA fornece aos estados a autoridade para determinar o modo como os candidatos são escolhidos, e a Califórnia está no seu direito de incluir este requisito”.“Vivemos tempos extraordinários e, de modo a restaurar a confiança pública”, acrescentou.Apesar de não ter revelado os impostos dos últimos cinco anos, os documentos relativos às finanças de Donald Trump em décadas passadas vieram a público e podem ser uma das razões pelas quais o Presidente se mostra agora hesitante.O agora Presidente dos Estados Unidos terá perdido mais dinheiro do que qualquer outro contribuinte norte-americano nessa década, o que lhe permitiu escapar ao pagamento de impostos durante oito desses dez anos.Em 1985, o Presidente declarou perdas de 46,1 milhões de dólares nos seus principais negócios, que englobavam casinos, hotéis e comércio. Essas empresas continuaram a perder dinheiro a cada ano que passava, totalizando mais de mil milhões de dólares em prejuízo no espaço de uma década.Em 1990 e 1991, os negócios de Trump perderam mais de 250 milhões de dólares em cada ano, o correspondente a mais do dobro das perdas somadas dos contribuintes que se lhe seguem nodos maiores perdedores.O Presidente reagiu em maio a estes números, divulgados pelo, classificando as informações de “notícias falsas” e referindo-se a um “trabalho altamente impreciso”.