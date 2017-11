Trump procura compensar a denúncia do Tratado Transpacífico

Para além de negociações do foro económico, a visita ao Japão, Coreia do Sul, China, Vietname e Filipinas, vai ser marcada também pela ameaça nuclear norte-coreana.



Tóquio é a primeira paragem do presidente dos Estados Unidos. Trump já jogou golfe com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, esteve com a família imperial japonesa e foi à base aérea de Yokota, para falar com tropas norte-americanas lá estacionadas.



Trump quer mostrar o compromisso dos Estados Unidos para com toda a região do Índico-Pacífico, sobretudo depois de ter decidido afastar o país do Tratado de Associação Transpacífico.



O líder norte-americano está otimista na renegociação dos acordos comerciais.