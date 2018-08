Trump. Procurador-geral mostra-se pronto a resistir a pressões

Cristina Sambado - RTP24 Ago, 2018, 09:35 / atualizado em 24 Ago, 2018, 09:36 | Mundo

“Toda a gente vê o que se passa no Departamento de Justiça. Agora, meto sempre justiça entre aspas”, afirmou Donald Trump numa entrevista ao canal televisivo Fox News.



Jeff Sessions, republicano ultraconservador, é regularmente criticado por Donald Trump, depois de se ter recusado a presidir à investigação sobre a suspeita de ingerência russa nas eleições presidenciais de 2016, que decorre sob a supervisão do seu departamento. O procurador-geral frisa que exige “os padrões mais altos. Onde não forem atendidos, eu ajo”.



“Enquanto eu for o procurador-geral, os atos do Departamento da Justiça não serão indevidamente influenciados por considerações políticas”, afirmou Sessions em resposta aos comentários de Trump.



“Nenhuma nação tem um grupo mais talentoso e mais dedicado de investigadores e promotores que os Estados Unidos”, realçou.



O Presidente culpa ainda Sessions pelos seus problemas legais. “Eu nomeei um procurador-geral que nunca assumiu o controlo do Departamento de Justiça. Jeff Sessions nunca assumiu o controlo do Departamento de Justiça é uma coisa incrível”.



Sessions, um dos defensores da campanha de Trump, afastou-se da investigação à alegada interferência russa nas presidenciais de 2016, para evitar um potencial conflito de interesses, e entregou o caso ao vice-procurador Rod Rosenstein.Trump continua a negar um eventual conluio entre a sua campanha e o Governo russo e a negar que tenha obstruído a justiça.



Na entrevista à Fox News, Trump afirma que nomeou Sessions para o cargo de procurador-geral porque sentiu “lealdade”. “Ele era um dos apoiantes originais. Ele esteve na campanha. Ele sabe que não existiu conluio”.



Sessions foi levado para a campanha devido à sua visão ser semelhante à de Trump na questão da emigração. Durante muitas décadas defendeu políticas anti-imigração.



Por coincidência de agenda, Trump e Sessions tiveram pouco depois de se sentar à mesa, numa reunião na Casa Branca, mas evitaram cuidadosamente o tema.