Trump proíbe todas as transações com empresa chinesa detentora do TikTok

O presidente falou de uma "emergência nacional" e acusou a rede social TikTok de espionagem de utilizadores norte-americanos em nome de Pequim, num contexto de crescentes tensões comerciais e políticas com a China.Na segunda-feira, Trump tinha aceite a possibilidade de um grupo norte-americano comprar o TikTok, mas antes de 15 de setembro, sob pena de proibir a plataforma. A Microsoft está em negociações com a ByteDance para negociar uma compra forçada.A proibição também se aplica à plataforma WeChat, que pertence ao gigantesco Tencent.", lê-se no decreto.O senado norte-americano também aprovou por unanimidade um projeto de lei que proíbe o descarregamento e a utilização do TikTok em qualquer dispositivo emitido pelo governo aos seus funcionários ou membros do congresso.", escreveu o serviço de imprensa do senador republicano Josh Hawley, co-autor do projeto de lei.Após a sua passagem pelo senado controlado pelos republicanos, o projeto de lei terá ainda de ser aprovado pela câmara dos representantes da maioria democrata antes de Trump o poder promulgar.

Na quarta-feira, o chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo, avisou que os Estados Unidos queriam proibir não só o TikTok mas também outras aplicações chinesas consideradas como um risco para a segurança nacional.