Trump prolonga financiamento do governo federal para evitar encerramento

Vinte minutos antes da meia-noite, o prazo para o encerramento da Administração, Trump assinou uma lei aprovada por ambas as casas do Congresso.



A medida permite prolongar até à meia-noite de segunda para terça-feira o prazo para evitar o encerramento da Administração enquanto, em paralelo, as duas partes especificam os detalhes de um pacote de estímulos destinado a mitigar os efeitos da pandemia na economia.



Esta extensão do financiamento federal é a quarta desde setembro.



Já na sexta-feira, o Congresso decidiu prolongar o financiamento por dois dias para dar mais tempo aos Democratas e Republicanos para chegarem a acordo sobre o pacote de estímulos.



Esse plano de salvamento está incluído num projeto de 1.4 milhões de dólares (1.148 milhões de euros) destinada a financiar a administração até setembro de 2021.



Durante o fim de semana, ambos os lados conseguiram remover um dos principais obstáculos nas negociações: uma proposta republicana para restringir a capacidade de empréstimo de emergência da Reserva Federal, algo que os democratas temiam que iria restringir o futuro governo do presidente eleito Joe Biden.