Trump promete anúncio de candidatura para 15 de novembro

"Em 2024 vamos recuperar a nossa magnífica Casa Branca", disse Trump, na noite de segunda-feira, num discurso de quase duas horas, durante um comício de campanha no estado de Ohio (centro-oeste).

"Fomos uma grande nação e seremos novamente uma grande nação", garantiu o republicano, que pintou uma imagem extremamente sombria do país sob o atual presidente democrata Joe Biden.

Um país onde os preços em alta "estrangulam as famílias", onde "o crime violento está fora de controlo" e onde a extrema-esquerda "endoutrina as nossas crianças", disse Trump, de 76 anos.

"Só existe uma solução para acabar com esta loucura", defendeu o empresário. "Se quer acabar com a destruição do nosso país e salvar o sonho norte-americano, deve votar nos republicanos amanhã (hoje)", disse.

"Não queremos que nada diminua a importância de amanhã (hoje)", disse Trump, referindo-se às eleições intercalares, nas quais os republicanos são favoritos para conquistar o poder nas duas câmaras do parlamento norte-americano, o Senado e a Câmara dos Representantes

Segundo o jornal "Politico", muitos republicanos pediram ao ex-presidente que esperasse pelas eleições, nas quais toda a Câmara dos Representantes e um terço do Senado serão renovados, assim como os governadores de 36 estados e três territórios.

A média ponderada das sondagens realizadas pelo "site" FiveThirtyEight indica que os republicanos têm 55% de hipóteses de conquistar o poder no Senado e 84% de reconquistar a Câmara dos Representantes.

"Para que o nosso país seja bem-sucedido, seguro e glorioso, muito, muito, muito provavelmente farei isso (concorrer à Casa de Branca) de novo", salientou o magnata republicano num comício em 4 de novembro em apoio ao senador Chuck Grassley.