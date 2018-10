Partilhar o artigo Trump promete "castigo severo" se houver envolvimento saudita no caso Khashoggi Imprimir o artigo Trump promete "castigo severo" se houver envolvimento saudita no caso Khashoggi Enviar por email o artigo Trump promete "castigo severo" se houver envolvimento saudita no caso Khashoggi Aumentar a fonte do artigo Trump promete "castigo severo" se houver envolvimento saudita no caso Khashoggi Diminuir a fonte do artigo Trump promete "castigo severo" se houver envolvimento saudita no caso Khashoggi Ouvir o artigo Trump promete "castigo severo" se houver envolvimento saudita no caso Khashoggi

Tópicos:

Arábia Saudita, Istambul, Khashoggi,