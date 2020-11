Trump quase admite derrota nas eleições presidenciais

Na primeira conferência do Presidente norte-americano após ter sido anunciada a vitória do seu adersário democrata, Donald Trump falou sobre a propagação da pandemia nos Estados Unidos e os avanços no desenvolvimento de vacinas e terapêuticas para combater o Sars-CoV-2, sem nunca referir o nome do Presidente-eleito. Mas ao declarar que a sua Administração não tencionaria voltar a impor qualquer confinamento, Trump admitiu a possibilidade de haver uma liderança diferente no futuro.

"Idealmente, não iremos para um confinamento, eu não irei para um confinamento, esta administração não irá para um confinamento. Esperançosamente, o que quer que aconteça no futuro, quem sabe que administração será", disse o chefe de Estado norte-americano.







"Acho que o tempo dirá. Mas posso dizer que este governo não irá para um confinamento", acrescentou.



Estas declarações, na sexta-feira, na Casa Branca, foram as primeiras em que Trump não denunciou ilegalidades - não comprovadas - no processo eleitoral e em que quase admitiu que pode não ser o vencedor das presidenciais.





O democrata Joe Biden foi declarado vencedor no passado sábado, algo que Donald Trump tem recusado a admitir, denunciando sistematicamente alegadas irregularidades no processo eleitoral.







Na segunda-feira, o procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, cheogu mesmo a autorizar as investigações por "alegações substanciais" de irregularidades na contagem dos boletins de voto, embora tenha reconhecido que não havia provas.







Trump não falava à comunicação social e mal foi visto em público desde que foram anunciados os resultados eleitorais até esta conferência de sexta-feira.





Entretanto, vários órgãos de comunicação social norte-americanos, entre os quais a NBC e a CNN, projetaram a vitória de Biden com 306 delegados do Colégio Eleitoral, contra 232 de Trump.



Biden conseguiu vencer na Geórgia e no Arizona, enquanto Trump venceu na Carolina do Norte. O democrata já tinha ultrapassado os 270 delegados no Colégio Eleitoral – a metade dos 538 grandes eleitores deste órgão mais um – necessários para garantir a vitória nas eleições presidenciais.



Contudo, a campanha de Trump continua a tentar encontrar evidências de fraude eleitoral para reverter os resultados das presidenciais, mas todas as tentativas falharam até agora.



Trump garante vacina da Pfizer em breve

Donald Trump aproveitou esta conferência de sexta-fera para falar sobre a vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela farmacêutica multinacional Pfizer e pela BioNTech, cuja eficácia anunciada de 90 por cento "excedeu largamente as expectativas".



O Presidente norte-americano falou também do investimento efetuado na Operação Warp Speed e deixou um 'aviso' à Pfizer, que admitiu não pertencer a esta parecia público-privada, iniciada pela Administração Trump, para facilitar e acelerar o desenvolvimento, fabricação e distribuição de vacinas, terapêuticas e diagnósticos contra a Covid-19.



"A Pfizer disse que não pertencia à [Operação] Warp Speed, mas isso foi uma representação infeliz. Eles fazem parte [da parceria], foi por isso que lhes demos os 1,95 mil milhões de dólares e foi um erro infeliz quando o disseram", afirmou Trump.

Segundo o republicano, os Estados Unidos estão a trabalhar numa autorização especial e em abril a vacina deve estar disponível para toda a população. A farmacêutica Pfizer prevê ter os dados de segurança exigidos já na próxima semana e, a partir daí, pode solicitar uma autorização para ser possível produzir e inocular a população com esta vacina.





Donald Trump ainda teve tempo para falar sobre a recuperação económica e deixar uma nota ao governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo.



Nas palavras de Trump, o Estado de Nova Iorque não irá receber a vacina contra o novo coronavírus quando estiver disponível, Andrew Cuomo "não confia" na origem das vacinas e admitiu que pretende fazer uma revisão para garantir a segurança do medicamento.



"Estão a vir das maiores empresas de qualquer lugar do mundo, dos maiores laboratórios do mundo, mas ele não confia no facto de ser esta Casa Branca, esta Administração, então não iremos entregá-la a Nova Iorque até que tenhamos autorização para fazê-lo e custa-me dizer isso", declarou o ainda chefe de Estado.







Trump sempre se assumiu um cético em relação ao distanciamento físico e à utilização de máscara facial para minimizar a disseminação do novo coronavírus, mas desta vez mudou o discurso e apelou à população para estar "vigilante, principalmente, à medida que o tempo fica mais frio".



No fim das suas declarações, Trump afastou-se do púlpito e não permitiu quaisquer questões dos jornalistas.