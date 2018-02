Trump quer fazer desfilar o poderio militar no coração de Washington

Paulo Alexandre Amaral - RTP07 Fev, 2018, 12:09 / atualizado em 07 Fev, 2018, 13:22 | Mundo

Entretanto, a ordem está dada. O Presidente Donald Trump terá já deixado as primeiras instruções sobre a parada militar durante uma reunião a 18 de janeiro no Pentágono. Estiveram presentes o secretário da Defesa, Jim Mattis, e o chefe do Estado-Maior, o general Joseph Dunford.



De acordo com uma fonte militar citada pelo Washington Post, “a ordem foi: eu quero uma parada como aquela em França”, pelo que “o dossier está a ser tratado ao mais alto nível da hierarquia militar”.



Mas, se o empurrão definitivo aconteceu em França, há quem garanta que ainda antes da tomada de posse como Presidente já Trump sonhava em fazer desfilar a sua máquina de guerra pelas ruas de Washington.



“Vamos mostrar às pessoas como é que construímos o nosso poder militar”, afirmou o Presidente americano durante uma entrevistas ao Post, já na altura dizendo que “os militares podem marchar Avenida Pensilvânia abaixo. Os militares podem sobrevoar Nova Iorque e Washington. Quer dizer, o que nós vamos fazer é mostrar as nossas Forças Armadas”.

Trump, "um entusiasta"



Se Trump tinha esta ideia na cabeça, ela saltou para o papel depois de ter participado nas celebrações da Tomada da Bastilha, no verão passado, junto ao Presidente Emmanuel Macron. O amigo americano terá ficado encantado com os desfiles nos Campos Elísios, os caças de combate a sobrevoar os céus de Paris, uma encenação de capacidade bélica e uma estética de força que entraram nos ossos do líder do país mais poderoso do mundo.



Na Casa Branca há também luz verde e confirmação do evento. A assessora de imprensa, Sarah Huckabee Sanders, fez uma declaração afirmando que “o Presidente Trump é um entusiasta de todos aqueles que todos os dias arriscam a vida para manter o nosso país seguro. E ele [Donald Trump] já pediu ao Departamento de Defesa para avançar com uma celebração em que todos os americanos possam demonstrar o seu agradecimento”.



As questões parecem agora ser de carácter logístico: decidir o dia e o local. Fontes próximas da Administração garantem que Donald Trump pretende ligar esse dia a um feriado nacional, uma data patriótica. Há porém o risco de os objetivos da parada militar se diluírem nessa data simbólica, de acordo com alguns analistas.



Por outro lado, sendo os norte-americanos meticulosos em determinadas questões, a escolha do dia está ainda dependente da análise dos padrões climáticos. Contra ventos e marés, o Pentágono avançou com a data da sua preferência: 11 de novembro, Dia dos Veteranos da Guerra, beneficiando do facto de a data coincidir com os 100 anos da vitória e final da I Guerra Mundial.

Tradição totalitária



Levar o dia para uma data como o centenário da I Grande Guerra evitaria, por outro lado, que o evento fosse colado a questões políticas e à própria figura do Presidente. Parecendo uma questão de somenos, evitar a personalização da parada militar em Washington evita desde logo a leitura da agenda do Presidente Trump como se se tratasse de um líder de um regime totalitário, onde este tipo de eventos é mais familiar.



A imagem é de um Kim Jong-un a fazer passear mísseis e ogivas nucleares em Pyongyang, a capital da Coreia do Norte. Ou o regime soviético a fazer desfilar um equipamento militar obsoleto na Praça Vermelha, naquilo que era já então visto como um bluff do Kremlin.



Há, no entanto, um problema que mais do que simbólico pode ser muito concreto para Trump: um evento desta magnitude exigirá um esforço significativo por parte da estrutura militar em termos financeiro. Trata-se de um acréscimo orçamental para ornamentar os desejos de um Presidente numa altura em que os militares se queixam, precisamente, da falta de meios para modernizar as Forças Armadas.