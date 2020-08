Trump quer manter unilateralmente sanções ao Irão chumbadas pela ONU

No seu clube de golfe em New Jersey, Donald Trump compareceu numa conferência de imprensa para comentar o humilhante chumbo, ontem, no Conselho de Segurança, da resolução norte-americana que pretendia prolongar para além de outubro o embargo ao Irão, que deve expirar nessa altura. Praticamente entre duas tacadas de golfe, Trump lançou nessa conferência de imprensa a frase lacónica que está a incendiar os ânimos: "Vamos fazer um snapback. Na próxima semana vocês vão ver".





O snapback é o mecanismo que permite a algum dos signatários do acordo de 2015 manter unilateralmente o embargo ao Irão, caso este não esteja a cumprir o acordo nuclear que assinou durante a presidência de Barack Obama.







Mas há duas condições essenciais que neste momento estão a faltar para que os Estados Unidos possam recorrer a esse mecanismo. Por um lado, o Irão tem estado a cumprir todos os compromissos assumidos, tal como atesta a Agência Internacional para a Energia Atómica e tal como confirmam os outros países signatários.







É verdade que bastaria um dos signatários alegar incumprimento para que pudesse, esse, manter o embargo. Mas acontece que entretanto os Estados Unidos se retiraram do acordo e portanto já não podem legitimamente ser considerados como um dos seus signatários. Ao denunciar o acordo, a Administração Trump abdicou dos direitos que este lhe conferia, a fiscalizar o seu cumprimento.





Nos meios diplomáticos europeus a reacção tem sido no sentido de não levar a sério um cenário de aplicação unilateral de sanções pelos EUA, mas de levar muito a sério a hipótese de Trump e Pompeo quererem abrir desse modo uma crise sem precedentes no Conselho de Segurança, minando a autoridade da ONU em vésperas das eleições presidenciais, exaltando os ânimos do eleitorado fiel ao presidente cessante e fazendo-o cerrar fileiras em torno de uma campanha que já viu melhores perspectivas.







Um porta-voz do comissário europeu para a Política Externa, Josep Borrell, declarou mesmo formalmente : "Tendo em conta que em maio de 2018 os EUA se retiraram unilateralmente do JCPOA [Joint Comprehensive Plan of Action, o acordo nuclear com o Irão] e não participaram desde então em quaisquer estruturas ou actividades do JCPOAos EUA não podem ser encarados como participantes do JCPOA. Consideramos por isso que os EUA não estão em posição de aplicar mecanismos reservados a participantes do JCPOA".





Discursando na Polónia, o secretário de Estado Mike Pompeo dirigiu mais a sua crítica aos abstencionistas França e Reino Unido do que aos votantes contra, China e Rússia, considerando "infeliz" que as duas potências europeias tradicionalmente aliadas dos Estados Unidos "não tenham apoiado o que os Estados do Golfo exigiram, o que os israelitas exigiram". A formulação aludia ao acordo entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, que a Administração Trump celebrou como vitória própria, e também à expectativa de que esse acordo seja estendido a outros países do Golfo: Bahrein, Oman e Arábia Saudita.Pompeo acrescentou ainda: "Os Estados Unidos estão decididos a garantir que os iranianos e este regime, este regime teocrático, não conserve a capacidade de infligir mais mal ao mundo".