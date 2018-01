No primeiro discurso desde que tomou posse foram vários os temas enumerados pelo presidente norte-americano.



Numa referência à China e à Rússia como rivais que desafiam não só os interesses e os valores dos Estados Unidos, mas também a economia, destaque para a intenção de modernizar o arsenal nuclear dos Estados Unidos e o financiamento pleno dos militares.



Ainda no plano internacional Donald Trump não falou sobre as investigações em curso de conluio com a Rússia, investigações sobre a alegada ingerência de Moscovo nas eleições americanas, mas apontou o dedo a Cuba, Venezuela, Irão e Coreia do Norte.



Acusou as anteriores administrações de terem encaminhado a esta situação que considera ser perigosa e chamou mesmo depravado ao líder norte-coreano Kim Jong Un.



Noutro plano, anunciou que a prisão de Guantánamo vai continuar aberta e noutro tema controverso, o da imigração Trump falou em quatro pilares: a intenção de que 1,8 milhões de imigrantes ilegais que foram levados para os EUA pelos seus pais possam ter nacionalidade norte-americana; a construção de um muro na fronteira com o México; o fim dos vistos atribuídos num sistema de lotaria e a colocação de restrições ao número de familiares que podem juntar-se a um imigrante.



Sobre a economia falou cerca de 10 minutos para passar em revista o crescimento económico, o investimento e a descida da taxa de desemprego no país e disse a propósito que esta é uma altura em que está vivo o sonho americano.





Este discurso do Estado da Nação começou pouco depois das duas da manhã, hora de Portugal Continental, no Capitólio em Washington, e terminou cerca das quatro horas.