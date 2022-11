Trump questiona relato policial do assalto à residência de líder do Congresso dos EUA

"Coisas estranhas têm acontecido naquela casa ao longo das últimas semanas. É provavelmente melhor que não falemos sobre isso", disse Donald Trump na terça-feira, durante uma entrevista com o apresentador de rádio conservador Chris Stigall.

Na madrugada da passada sexta-feira, o agressor David DePape invadiu a casa do casal em São Francisco, no estado norte-americano da Califórnia, com uma corda, um par de luvas e fita adesiva, de acordo com o Departamento de Justiça.

Nancy Pelosi estava em Washington nesse dia, e o seu marido, que se encontrava em casa, acabou por ser a vítima. Antes de ser atacado com um martelo, sofrendo uma fratura no crânio, Paul Pelosi, 82 anos, teve tempo de ligar para o número de emergência, 911.

Trump tem repetido uma das teorias que alguns meios de comunicação conservadores e comentadores têm vindo a espalhar, de que a janela "foi partida de dentro para fora", pelo que não teria sido um roubo, mas "uma fuga".

"Tudo isto é uma loucura, mas a janela estava partida e era estranho que a polícia estivesse lá praticamente desde o momento em que tudo aconteceu", continuou Trump, mas não antes de reconhecer que embora não seja "fã de Nancy Pelosi", reconhece que o que aconteceu é "muito triste".

Desde que se soube na sexta-feira passada que a residência de Pelosi sofreu um assalto e que o marido da líder democrata foi espancado, várias figuras de direita na comunicação social questionaram a versão da polícia e lançaram as suas próprias suspeitas, incluindo que Paul Pelosi e o intruso eram amantes e tinham discutido.

"Não há absolutamente nenhuma prova de que o Sr. Pelosi conhecia este homem. De facto, as provas indicam exatamente o contrário", disse o chefe da Polícia de São Francisco, William Scott, numa entrevista à CNN.

De acordo com o procurador do distrito de São Francisco, o ataque teve motivações políticas.

O antigo presidente dos Estados Unidos não é o único que abordou o assalto com ligeireza, tendo o mais velho dos seus filhos, Donald Trump Jr, partilhado no seu perfil do Twitter uma imagem de boxers e um martelo com a legenda "Tenho o meu fato Paul Pelosi pronto para o Halloween".

Não é a primeira vez que Trump faz eco deste tipo de teorias da conspiração quando não é o próprio quem as difunde, como que lhe foram `roubadas` as eleições presidenciais de 2020, argumento que foi utilizado por milhares dos seus seguidores para ir ao Capitólio em Washington para impedir a transferência de poder para o presidente, Joe Biden.

Outras afirmações que Trump fez, sem provas, incluem que o pai do senador republicano Ted Cruz pode ter estado envolvido no assassinato de John F. Kennedy.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, pediu ao Partido Republicano para condenar o ataque ao marido da líder da câmara de representantes, Nancy Pelosi, agredido na sua casa.

O Presidente norte-americano sublinhou a gravidade do caso, lembrando que o intruso tinha como objetivo atacar a própria líder da câmara de representantes, que é terceira figura na linha de sucessão da liderança dos Estados Unidos, a seguir à vice-Presidente, Kamala Harris.

"E vejam a resposta dos republicanos, brincando com o assunto", criticou Biden.