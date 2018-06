Trump recebe Marcelo com NATO e colaboração energética em cima da mesa

Andreia Martins - RTP27 Jun, 2018, 11:31 / atualizado em 27 Jun, 2018, 12:03 | Mundo



Marcelo Rebelo de Sousa chegou na terça-feira aos Estados Unidos para uma visita oficial de um dia e meio aos Estados Unidos, que irá culminar com o encontro com Donald Trump, marcado para esta quarta-feira, quando forem 14h00 em Lisboa (19h00 em Portugal Continental). O encontro acontece precisamente uma semana após a visita de Marcelo Rebelo de Sousa a Vladimir Putin, em Moscovo.









Seguir-se-á depois uma conversa a sós entre Marcelo e Trump e, posteriormente, uma reunião bilateral alargada, na qual participam também o ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e ainda o embaixador de Portugal nos Estados Unidos, Fezas Vital.





No fim, não está previsto, em termos protocolares, uma conferência de imprensa dos dois líderes, uma vez que se trata de um encontro de trabalho e não de uma visita de Estado. Prevê-se apenas uma declaração de Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas portugueses presentes.





O Chefe de Estado português marcará ainda presença na cerimónia “Toast to America” (brinde à América) na Residência da Embaixada de Portugal em Washington, onde também vai estar presente Miguel Albuquerque, presidente do Governo regional da Madeira.





Na terça-feira, dia em que se iniciou a visita de dia e meio aos EUA, Marcelo esteve no Centro Comunitário Português da Virgínia, em Manassas, com a presença de centenas de portugueses e lusodescendentes da Virgínia, mas também de outros Estados circundantes.





O Presidente deixou largos elogios à comunidade portuguesa nos Estados Unidos, considerando que são “marcantes na vida norte-americana” e que adquiriram esse peso “pelas próprias mãos”.







Quanto ao encontro com Trump, Marcelo Rebelo de Sousa espera que sejam abordados “temas comuns importantes que dizem respeito à pertença à NATO, ao envolvimento no Atlântico”, mas também a “colaboração no domínio energético, no domínio dos investimentos recíprocos”.









A comunidade portuguesa nos Estados Unidos – cerca de um milhão e 400 mil, entre emigrantes e lusodescendentes – deverá também ser “um ponto central” na conversa entre os dois líderes, mas também a importância de Washington enquanto parceiro comercial, tratando-se do principal destino das exportações portuguesas fora da União Europeia.





A presença militar norte-americana em território português na base das Lajes, ainda que cada vez mais reduzida, deverá ser igualmente abordada enquanto possível ponto fulcral no combate ao terrorismo.







No contexto energético, o semanáriorefere que Presidente deverá apresentar o porto de Sines como uma potencial porta de entrada dos Estados Unidos para o mercado energético europeu, nomeadamente no fornecimento de gás líquido ao Velho Continente. Isto porque Washington teme cada vez mais a entrada da China no mercado europeu e não terá sido indiferente o anúncio de Marcelo Rebelo de Sousa, precisamente em solo norte-americano, de uma visita de Estado de Xi Jinping a Portugal, a ocorrer entre o fim de 2018 e o início do próximo ano.

“Expectativas boas”

Em antecipação ao encontro desta quarta-feira, o Presidente da República disse esta terça-feira que espera um encontro positivo com Donald Trump, olhando ao longo histórico das relações entre os dois países.







“Tenho sempre expetativas boas quando se trata de chefes de Estado de países amigos com 242 anos de amizade. Nós temos amigos que não têm 242 anos e com os quais nos damos muito bem. (…) Estados Unidos e Portugal, com uma amizade tão profunda e tão longa, enquanto povos e culturas e formas de conviver duradouramente, só se podem dar muito bem”, considerou o Chefe de Estado português.







Marcelo Rebelo de Sousa será o quarto Presidente da República a ser recebido na Casa Branca desde o 25 de Abril. Ramalho Eanes foi recebido por Jimmy Carter em 1978 e por Ronald Reagan, em 1983.







Mário Soares esteve na Casa Branca ainda durante a presidência de Carter, em 1987, regressando em 1989 e 1992, durante a presidência de George Bush, e ainda no início da Administração de Bill Clinton, em 1993.







Mais recentemente, Cavaco Silva esteve na Casa Branca em 2011, a convite de Barack Obama. No ano anterior, Obama tinha estado em Portugal por ocasião de uma cimeira da NATO realizada em Lisboa.







Dos presidentes portugueses eleitos por sufrágio universal, apenas Jorge Sampaio não esteve na Casa Branca, ainda que tenha recebido em Portugal o Presidente Bill Clinton, em 2000 - onde esteve em destaque a questão de Timor-Leste - e depois George W. Bush, em 2003, no início da guerra do Iraque.



Diferenças entre antigos aliados



No entanto, apesar da longa amizade entre os dois países, marcada por relações diplomáticas cordiais e de importância vital para Portugal – sendo mesmo um dos principais pilares da política externa portuguesa – o encontro desta terça-feira poderá ficar marcado por momentos de tensão entre dois Presidentes que divergem em temas centrais que estão no topo da atualidade, desde logo as migrações e os refugiados.







O contraste não poderia ser maior. Nos Estados Unidos, Donald Trump conseguiu na terça-feira que o Supremo Tribunal aprovasse a sua “travel ban”, que impede a entrada de cidadãos de sete países nos Estados Unidos. Nas últimas semanas, o Presidente norte-americano tem sido amplamente criticado devido à separação das famílias junto à fronteira com o México.







Enquanto isso, o Governo português anunciou na terça-feira que vai acolher migrantes do navio humanitário Lifeline, confirmando o lugar do Estado português no eixo europeu que defende a integração dos refugiados. Em diversas ocasiões, Marcelo Rebelo de Sousa tem criticado, direta e indiretamente, o discurso populista e as medidas protecionistas de Donald Trump.







"Veremos se, além desses [dos temas bilaterais] haverá outras realidades internacionais, multilaterais, como se costuma dizer, que venham a ser abordadas", referiu o Presidente português na passada sexta-feira em antecipação do encontro.



Por se tratar de uma visita de trabalho, o único momento para fotografias ou troca de palavras em público entre os dois líderes será mesmo no início, o que deixa prever um caráter mais reservado deste encontro, com aconteceu com a recente visita dos reis de Espanha, mais distante do mediatismo do encontro com Emmanuel Macron, em abril.







Não obstante a longa amizade dos longos países, pede-se a Marcelo Rebelo de Sousa que seja cordial, mas também alguma distância. Num artigo de opinião no jornalJosé Pacheco Pereira deixou o apelo ao Presidente português: “ Não se ponham a dançar em conjunto”.

“O tempo é precioso”

Se o Presidente da República não descarta a possibilidade de falar com Donald Trump dos temas que marcam a atualidade internacional, o ministro dos Negócios Estrangeiros é perentório: “O tempo é precioso nestes encontros, não falamos sobre assuntos em que estamos 100 por cento de acordo, nem zero por cento de acordo, não adianta nada”, refere.











O responsável pela diplomacia portuguesa esteve reunido com Mike Pompeo, secretário de Estado norte-americano, na semana passada, no sentido de preparar a reunião desta terça-feira.







Ainda que coloque Portugal “do lado da União Europeia” no âmbito das relações com Washington, e ainda que a condenação de determinadas práticas da atual Administração norte-americana seja uníssona ao nível da política nacional, a diplomacia lusa destaca que “o tempo é de acentuar a importância vital do laço transatlântico” e que é necessário “separar o circunstancial do estrutural na relação com os Estados Unidos”.





Esta será a segunda visita de Marcelo Rebelo de Sousa aos Estados Unidos durante este mês de junho. O Presidente da República esteve no país por altura das celebrações do 10 de junho, acompanhado pelo primeiro-ministro, António Costa. Será também a quarta-vez que o chefe de Estado pisa solo norte-americano desde o início do mandato, em março de 2016.







As duas primeiras visitas aconteceram ainda no primeiro ano enquanto Presidente, primeiro em setembro, por altura da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, regressando à sede da organização internacional em dezembro, para assistir ao juramento de António Guterres como secretário-geral.



Antes da reunião bilateral, está prevista uma declaração protocolar dos dois chefes de Estado à comunicação social – sem direito a perguntas – que acontecerá a partir da Sala Oval.Em entrevista aona passada segunda-feira, Augusto Santos Silva realçava que as “divergências de circunstância não afetam o laço histórico” e que as rivalidades temporárias devem ser destrinçadas dos verdadeiros adversários comuns. “O primeiro inimigo que todos temos são as redes terroristas internacionais”, realçou.