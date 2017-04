Trump recebe primeiro-ministro australiano, após conversa dura por telefone

Lusa 25 Abr, 2017, 22:01 | Mundo

A reunião terá lugar no antigo porta-aviões desmilitarizado USS Intrepid, convertido num museu, em Nova Iorque, onde Donald Trump vai assinalar o 75.º aniversário da batalha do mar do Coral durante a Segunda Guerra Mundial, indicou o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer.

A Austrália é um dos aliados mais próximos dos EUA e Malcolm Turnbull fez parte dos primeiros dirigentes mundiais a quem Trump contactou por telefone após a sua posse, a 20 de janeiro.

No entanto, a conversa foi brutalmente interrompida por um Donald Trump furioso por ter de honrar um acordo do seu antecessor Barack Obama, a propósito do acolhimento de mais de mil refugiados banidos pela Austrália em polémicos campos nas ilhas, de acordo com a imprensa norte-americana.

Por seu lado, Turnbull relatou ter tido uma conversa "muito franca e direta", mas desmentiu ter tido o telefone desligado na cara.