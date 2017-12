Trump reconhece Jerusalém como capital de Israel

A Casa Branca revelou que Donald Trump irá anunciar, a decisão de considerar Jerusalém como a capital de Israel e de transferir a embaixada norte-americana, atualmente localizada em Telavive.



Os Estados Unidos vão transformar-se assim no único país do mundo a reconhecer Jerusalém como capital de Israel.



De acordo com responsáveis norte-americanos, citados pelas agências noticiosas AP, AFP e Efe, Donald Trump vai, de seguida, ordenar ao Departamento de Estado que inicie a transferência da embaixada, de Telavive para Jerusalém, um processo que deve demorar anos.



De todo o lado surgem os avisos para que isso não aconteça. Em particular do Mundo Árabe e de todo o Médio Oriente, como nos conta o jornalista Nuno Carvalho.



Os Estados Unidos prepararam-se para reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, ignorando todos os avisos, como conta a correspondente da RTP nos EUA, Márcia Rodrigues.