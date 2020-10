Trump regressa à Casa Branca

O correspondente da RTP em Washington, João Ricardo Vasconcelos, recorda que o Presidente dos Estados Unidos queria sair do hospital no domingo.



Trump foi sujeito a um cocktail de tratamento muito forte, ao qual nenhum outro doente infetado com Covid-19 teve acesso.



O regresso de Donald Trump à campanha eleitoral ainda está em aberto. Para o próximo dia 15 está agendado mais um debate com Joe Biden.