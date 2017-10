Trump retira subsídios de saúde estabelecidos pelo Obamacare

RTP13 Out, 2017, 13:55 | Mundo

Na quinta-feira, Trump divulgou uma medida que pretende a criação de planos de saúde alternativos com menos benefícios e menor proteção para os consumidores.



De seguida, assinou uma ordem executiva que retira o pagamento de subsídios às seguradoras para reduzir os custos dos planos de saúde. A medida ainda não tem prazo de execução e representa um corte nos subsídios no valor de sete mil milhões de dólares, revela o Washington Post.



Este anúncio representa uma mudança radical no plano de saúde do seu antecessor na Casa Branca, Barack Obama. Os líderes democratas referiram que esta medida constituiu “mais um golpe para sabotar o Obamacare”, conforme indica a CNN.



A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e o senador Charles Schumer, ambos democratas, referem-se a esta medida de Trump como um “ato rancoroso de sabotagem sobre as famílias trabalhadoras e de classe média em todos os cantos da América”.



O corte de subsídios às seguradoras é visto pelos democratas como prejudicial para os americanos de classe baixa e sem seguro de saúde, que eram abrangidos pelo Affordable Care Act. Este estatuto foi imposto em 2010 por Barack Obama, e garantia cuidados de saúde a americanos com dificuldades económicas, tais como a proibição de as seguradoras de saúde negarem cobertura devido a condições pré-existentes.



Donald Trump justificou no Twitter a redução dos custos das seguradoras de saúde. Para o mesmo, chegou o momento de agir para “melhorar o acesso, aumentar as escolhas e ter custos menores para os cuidados de saúde”.





The time has come to take action to IMPROVE access, INCREASE choices, and LOWER COSTS for HEALTHCARE!

➡️https://t.co/mz5fdveTVh pic.twitter.com/dDZLsKuNSe — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de outubro de 2017

ObamaCare is a broken mess. Piece by piece we will now begin the process of giving America the great HealthCare it deserves! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de outubro de 2017

Classificou ainda o Obamacare como uma “porcaria” (“broken mess”). Refere que vai começar o processo de dar à América o grande programa de cuidados de saúde que merece.