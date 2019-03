Partilhar o artigo Trump: “Se fosse candidato das eleições israelitas, venceria com 98% dos votos” Imprimir o artigo Trump: “Se fosse candidato das eleições israelitas, venceria com 98% dos votos” Enviar por email o artigo Trump: “Se fosse candidato das eleições israelitas, venceria com 98% dos votos” Aumentar a fonte do artigo Trump: “Se fosse candidato das eleições israelitas, venceria com 98% dos votos” Diminuir a fonte do artigo Trump: “Se fosse candidato das eleições israelitas, venceria com 98% dos votos” Ouvir o artigo Trump: “Se fosse candidato das eleições israelitas, venceria com 98% dos votos”