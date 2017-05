Trump sobe a parada e ameaça James Comey

Paulo Alexandre Amaral - RTP 12 Mai, 2017, 15:43 / atualizado em 12 Mai, 2017, 15:43 | Mundo

Poder-se-ia pensar que o diferendo entre Donald Trump e James Comey tinha atingido o seu estado máximo. Mas não, Trump tinha ainda guardada essa ameaça contra o diretor do FBI que acabou de demitir e que muitos analistas apontam como a abertura da porta a um mais provável do que nunca – temos de perceber que Trump leva apenas quatro meses de mandato – processo de impeachment.



A ameaça não é sequer velada, é mais do que explícita.



James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de maio de 2017

Impeachment à vista?



“James Comey que nem pense em começar a passar gravações das nossas conversas à imprensa”, avisou Trump. A mensagem ganha contornos de argumento para filme de conspiração se lido à luz das acusações dos últimos dias: Trump está a retirar do tabuleiro o principal responsável pela investigação que apura da existência de ligações entre elementos da sua campanha e o Kremlin.Nos últimos dias têm sido inevitáveis as comparações entre a decisão de Trump e o processo Watergate, que levou à demissão do Presidente Richard Nixon. Também Nixon, nesse episódio histórico dos anos de 1970, acabou por ser empurrado para fora da Casa Branca – um facto inédito que não voltou a acontecer – no âmbito do escândalo das escutas à sede nacional dos democratas. Para isso muito contribuiu o facto de o presidente ter demitido o procurador especial Archibald Cox.Essa demissão marcou o início de uma caminhada inevitável que acabou com a demissão de um Nixon confrontado com a hipótese de em poucos meses ser demitido. Mas não só, também a informação que revelava que Richard Nixon mantinha gravações das suas conversas na Casa Branca.Trump nada adianta sobre o seu estilo na Sala Oval, mas oendereçado a James Comey é em si muito revelador.Vários analistas apontam a decisão de Donald Trump como uma abertura a um processo de. Bill Clinton também despediu um chefe do FBI durante a sua Presidência, mas então por razões de natureza diferente: William Sessions estava envolvido em irregularidades financeiras.As razões apontadas por Trump para despedir Comey não são tão convincentes como este caso de 1993.A Casa Branca avançou entretanto com várias razões para a saída de James Comey. Numa primeira versão, Trump afirmou que o diretor do FBI não era suficientemente competente para dirigir o Bureau. Essa convicção fora confirmada por um parecer do procurador-geral Jeff Sessions, relativamente à forma errada como Comey conduzira o inquérito ao servidor privado de emails de Hillary Clinton.Depois, uma porta-voz da Casa Branca veio falar de um comportamento terrível de Comey, sem adiantar qualquer detalhe a essa nova versão.Um facto novo neste escândalo – que tem todas as propriedades para crescer e ameaçar a Administração – foi adiantado pelo: nas últimas semanas James Comey pediu mais meios e mais pessoas para aprofundar a investigação às alegadas ligações da campanha de Trump ao Kremlin, o que já foi desmentido pela Casa Branca.Sabe-se também que, apesar de Trump garantir ter sido informado três vezes pelo próprio Comey que não era objeto de qualquer investigação, o agora ex-diretor do FBI afirmou publicamente que as suas equipas estavam a investigar elementos da campanha de Trump.Em outubro de 1973, num dia que ficou assinalado como o “Massacre de Sábado à Noite”, Archibald Cox foi despedido por Nixon quando liderava a investigação do Watergate. Atrás dele, por solidariedade, seguiram o procurador-geral e o vice-procurador-geral.É impossível não ligar estas duas imagens, os cenários em que Comey e Cox sãoretirados de cena a meio de uma investigação que visa a própria Presidência.“Senhor presidente, com todo o respeito que lhe devo, digo-lhe que está a cometer um erro enorme”, avisou Chuck Schumer, o líder dos democratas no Senado, quando recebeu o anúncio da boca de Donald Trump.