Trump suspende encontro com Putin após confissão de advogado

Michael Cohen foi, durante mais de uma década, advogado do empresário Donald Trump. Eram de uma grande proximidade e, ainda no ano passado, dizia a um jornalista que “levaria um tiro” por Trump.









Admite agora que as tentativas de Donald Trump para erguer uma Torre Trump em Moscovo continuaram até junho de 2016, isto é, já depois de ter garantido a nomeação do Partido Republicano para as eleições presidenciais.





O projeto nunca passou do papel, mas o advogado prestou falsas declarações tanto em comissões do Senado como da Câmara dos Representantes para dar a impressão de que o agora Presidente já não tinha interesses na Rússia no momento das primárias.





O motivo de Cohen era “ser coerente com a mensagem política” e por “lealdade” a Trump, disse.





Esta confissão resultou da investigação do procurador especial Robert Mueller a uma alegada ingerência russa nas eleições presidenciais de 2016, bem como eventual envolvimento de Donald Trump.

“Pessoa fraca”

Cobertura para Putin

Rússia duvida do motivo dado para cancelar encontro com Putin

Horas após a confissão de Cohen, Donald Trump cancelou o encontro com o Presidente russo agendado para decorrer durante a cimeira dos 20 países mais industrializados, em Buenos Aires.





“Com base no facto de que os navios e marinheiros não foram devolvidos pela Rússia à Ucrânia, decidi que seria melhor para todas as partes interessadas cancelar a minha reunião previamente agendada na Argentina com o Presidente Vladimir Putin. Espero por uma Cimeira proveitosa assim que esta situação seja resolvida!” anunciou Donald Trump no Twitter ainda antes de deixar Washington.





....in Argentina with President Vladimir Putin. I look forward to a meaningful Summit again as soon as this situation is resolved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de novembro de 2018





Impacto para Trump

O presidente dos Estados Unidos sempre garantiu não ter qualquer participação numa alegada interferência russa. No entanto, também tem criticado a atuação do procurador especial Robert Mueller, que acusa repetidamente de estar a levar a cabo uma “caça às bruxas”.

....Lightly looked at doing a building somewhere in Russia. Put up zero money, zero guarantees and didn’t do the project. Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de novembro de 2018









Oh, I get it! I am a very good developer, happily living my life, when I see our Country going in the wrong direction (to put it mildly). Against all odds, I decide to run for President & continue to run my business-very legal & very cool, talked about it on the campaign trail... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de novembro de 2018

O professor de Direito da Universidade do Estado de Ohio, Joshua Dressler, nota que a declaração de culpa de Michael Cohen foi feita após Trump ter enviado, na semana passada, as suas respostas a Mueller.

Esta quinta-feira, Cohen confessou num tribunal federal de Manhattan que prestou falsas declarações quando, em janeiro do ano passado, submeteu ao Congresso uma declaração escrita em que garantia que todos os esforços para construir um grande edifício na capital russa tinham cessado em janeiro de 2016.O agora Presidente dos Estados Unidos já veio rejeitar as declarações de Cohen. “É uma pessoa fraca e não muito esperta”, declarou Donald Trump.“Conseguiu uma grande sentença de prisão. E está a tentar ter uma diminuição da sentença ao inventar esta história”, comentou.Em agosto, num outro processo, Michael Cohen declarou-se culpado de oito acusações, incluindo evasão fiscal, fraude bancária e violação do financiamento de campanhas. A leitura da sentença está marcada para 12 de dezembro.O advogado dizia, na declaração ao Congresso, ter tido contato limitado com Donald Trump sobre o projeto, quando na verdade foi "mais extenso". Ao contrário do que também disse ao Congresso, Michael Cohen chegou a debater uma deslocação a Moscovo, embora nunca tenha efetivado esta viagem.A ideia de construir um arranha-céus inspirado na Torre Trump de Nova Iorque foi anunciada por Donald Trump em 2013, durante uma visita relacionada com o concurso de Miss Universo.O promotor imobiliário russo Felix Sater seria o principal parceiro em Moscovo.De acordo com os documentos de acusação, Cohen disse a um associado que poderia ser Sater que estava disposto para ir à capital russa antes da Convenção Nacional Republicana (julho de 2016) e que Donald Trump poderia viajar “uma vez nomeado pelo Partido Republicano”.Em janeiro de 2016, Cohen contactou com um assistente do gabinete de Putin sobre o projeto, a quem pediu ajuda para a obtenção de terras e financiamento, refere a agência Reuters citando a acusação.O empresário russo confirmou que em conversa com Cohen foi ponderada a hipótese de oferecer a Putin uma cobertura de 50 milhões de dólares para justificar o aumento dos preços de outras unidades."Imaginei que se Vladimir Putin vivesse na torre, todos os oligarcas da Rússia iriam querer comprar lá um apartamento”, disse Sater. "Esta não foi uma proposta oficial ou algo do tipo. Foi uma conversa com Cohen sobre como obter o melhor preço", acrescentou.A reação russa foi lacónica. “É a provocação iniciada por Kiev nesta área [Mar de Azov] um motivo real para o cancelamento? Ouvimos essa [explicação] como uma versão oficial e aceitámo-la. É a verdadeira? Acredito que deveríamos procurar respostas na situação política interna dos Estados Unidos", declarou a porta-voz Maria Zakharova, citada por agências de notícias russas.Mueller, que assumiu a investigação em maio do ano passado, já conseguiu a confissão de vários ex-assessores e próximos de Trump, como a do ex-chefe da campanha Paul Manafort e do antigo Conselheiro de Segurança Nacional Michael Flynn.Também acusou vários cidadãos e entidades russas.Donald Trump, que durante a manhã desta sexta-feira voltou aopara se defender, disse que a corrida presidencial prejudicou o projeto de Moscovo, ao qual se referiu como “um negócio que não aconteceu”.No entanto, Trump considera que tinha legitimidade para continuar com a sua atividade empresarial durante a campanha. “Mesmo que ele tenha razão, não interessa porque eu podia fazer o que quisesse durante a campanha. Estava a gerir o meu negócio, aconteceram muitas coisas durante a campanha”, declarou.“Toda a gente sabe deste negócio. Não estava a tentar esconder nada”, sublinhou."Se perguntaram a Trump qualquer coisa relacionada com os assuntos sobre os quais Cohen admitiu ter mentido, então o Presidente poderia ter mentido ao procurador especial, o que é um crime e uma ofensa passível de", declarou Dressler à agência Reuters.