Trump suspende negociações sobre ajuda a famílias carenciadas

", escreveu na rede social Twitter, acusando a líder democrata Nancy Pelosi de não negociar "de boa fé".", acrescentou, adiando as negociações para depois da eleição presidencial agendada para 3 de novembro.A decisão teve impacto imediato em Wall Street, com muitos economistas e especialistas a alertarem já para a ausência de um novo impulso governamental poder desacelerar a recuperação económica.O possível desaceleramento significa que muitos norte-americanos, incluindo aqueles que estão desempregados, de comunidades locais e empresas como hotéis, companhias aéreas, bares e restaurantes vão enfrentar dificuldades financeiras nas próximas semanas.





Biden ataca e Trump defende-se





O candidato democrata da Casa Branca Joe Biden acusou Donald Trump de lhes ter "virado as costas".", disse Biden, em comunicado.Alguns setores muito afetados, como o turismo e o transporte aéreo, já anunciaram demissões em massa: 32 mil pessoas para as companhias aéreas American e United ou 28 mil nos parques temáticos da Disney.Por um lado, instou senadores e membros na Câmara de Representantes a "aprovarem imediatamente" uma ajuda de 25 mil milhões de dólares (21,3 mil milhões de euros) para companhias aéreas e um plano de 135 mil milhões de dólares (115,1 mil milhões de euros) para pequenas empresas.Esses dois programas "serão financiados com fundos não utilizados" do primeiro grande plano de ajuda, publicou o governante no Twitter.