Partilhar o artigo Trump telefona ao Presidente do Egito para expressar condolências por atentado Imprimir o artigo Trump telefona ao Presidente do Egito para expressar condolências por atentado Enviar por email o artigo Trump telefona ao Presidente do Egito para expressar condolências por atentado Aumentar a fonte do artigo Trump telefona ao Presidente do Egito para expressar condolências por atentado Diminuir a fonte do artigo Trump telefona ao Presidente do Egito para expressar condolências por atentado Ouvir o artigo Trump telefona ao Presidente do Egito para expressar condolências por atentado

Tópicos:

Abdel Fattah, Amaq,