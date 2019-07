Partilhar o artigo Trump transformou a celebração do 4 de Julho numa espécie de comício Imprimir o artigo Trump transformou a celebração do 4 de Julho numa espécie de comício Enviar por email o artigo Trump transformou a celebração do 4 de Julho numa espécie de comício Aumentar a fonte do artigo Trump transformou a celebração do 4 de Julho numa espécie de comício Diminuir a fonte do artigo Trump transformou a celebração do 4 de Julho numa espécie de comício Ouvir o artigo Trump transformou a celebração do 4 de Julho numa espécie de comício