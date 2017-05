Trump vai a Israel, Arábia Saudita e Vaticano

Graça Andrade Ramos - RTP 04 Mai, 2017, 17:44 / atualizado em 04 Mai, 2017, 18:02 | Mundo

É a primeira viagem oficial do novo Presidente. E Trump vai aproveitar a presença em território europeu para ir um pouco mais longe, até Israel e Arábia Saudita, com uma paragem no Vaticano na vinda para Bruxelas, anunciou entretanto a Casa Branca.



Serão dias intensos. E não se sabe bem qual será o acolhimento dos europeus a Trump. espera-se que contraste significativamente com a festa desencadeada pela visita de Barack Obama.



O encontro com o Papa Francisco está previsto para dia 24 de maio às 08h30 da manhã (06h30 GMT) no Palácio Apostólico no Vaticano. A reunião já foi confirmada pelos serviços papais.



Trump já tinha manifestado interesse em encontrar-se com o chefe da Igreja Católica.



A viagem inicia-se em Riad e coincide com um encontro de representantes da região, preocupados com problemas associados ao terrorismo e com o comportamento "maligno" do Irão naquela zona do globo, afirmaram fontes da Casa Branca, sob anonimato.