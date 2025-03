Trump vai fazer este mês exames médicos de rotina

"O Presidente Donald Trump fará sua consulta médica anual de rotina no próximo mês no Hospital Militar Nacional Walter Reed", nos subúrbios de Washington, anunciou hoje o seu médico, Sean Barbabella, num comunicado emitido pela Casa Branca e citado pela agência noticiosa AFP.

O médico militar acrescentou que "a data exata do seu exame médico será divulgada nas próximas semanas".

A questão da saúde do Presidente norte-americano é particularmente sensível após o fim do mandato do seu antecessor, Joe Biden, que, ao terminar o mandato aos 82 anos, apareceu em público com um andar cada dia mais rígido e um discurso mais arrastado.

Donald Trump não bebe álcool nem fuma, mas não esconde o gosto por refrigerantes e redes de fast-food.

Durante a corrida presidencial de 2024, Trump fez do contraste da sua saúde com a de Joe Biden um importante argumento de campanha.

Trump garantiu em janeiro de 2024 que havia feito um teste cognitivo e que passou "com louvor".

Em novembro de 2023, o republicano publicou uma pequena carta do seu médico a garantir que estava com "excelente saúde" e que havia perdido peso, sem especificar quanto.

Desde então, o bilionário republicano não forneceu nenhum relatório de saúde.

Nos últimos meses do seu primeiro mandato (2017-2021), Donald Trump ficou vários dias internado devido a uma infeção por covid-19, pandemia mundial sobre a qual foi muito polémico e que lhe valeu muitas críticas.